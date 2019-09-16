2019-09-16T11:23:48+03:00
Общество

Делегация ульяновского завода «Искра» посетила Арзамасский приборостроительный завод

Целью визита было расширение сотрудничества по кооперации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Делегация ульяновского завода «Искра» посетила Арзамасский приборостроительный заводДелегация ульяновского завода «Искра» посетила Арзамасский приборостроительный заводФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский приборостроительный завод посетила делегация ульяновского предприятия «Завод «Искра» с целью расширения сотрудничества по кооперации. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Научно-производственное предприятие «Завод «Искра» – давний партнер Арзамасского приборостроительного завода по поставке транзисторов. «Искра» входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», является одним из ведущих производителей и поставщиков элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, средств связи и аппаратуры специального назначения.

На АПЗ состоялась встреча генеральных директоров Олега Лавричева и Руслана Тарасова, на которой обсуждался вопрос расширения сотрудничества – в частности, по поставкам из Ульяновска в Арзамас еще и микросхем. Потом гости посетили музей истории предприятия.

– Очень впечатлен вашим заводом и музеем, – говорит генеральный директор НПП «Завод «Искра» Руслан Тарасов. – Настолько разноплановая у вас номенклатура по гражданской и военной тематике. Предприятие мощное, стабильное. Понравился тот факт, что за такую большую историю – 62 года – всего третий директор. Кадрами у вас не разбрасываются, создают все условия, чтобы люди работали. Я рад, что мы являемся партнером Арзамасского приборостроительного завода. Мы поставляем микросборки для систем управления, хотим расширить сотрудничество в области микроэлектроники, а также на гражданском направлении. Если это получится, коллективы наших предприятий только выиграют. Желаю вашему заводу успехов, чтобы были заказы и надежные партнеры, такие как завод «Искра».

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