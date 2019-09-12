Метро в Сормово хотят продлить при помощи электричек

Несколько дней назад нижегородские СМИ сообщили плохие новости: новых станций метро не будет до 2024 года. Жители возмущены – мол, обещали к 800-летию города, а опять откладывают.

Однако в правительстве Нижегородской области уверяют – работы ведутся.

- Метро - важный, но очень капиталоемкий инфраструктурный объект. Правительство Нижегородской области обращалось в федеральные органы власти по вопросу поддержки проекта и продолжает вести эту работу в настоящее время. Мы не замораживаем тему до 2024 года, но, не понимая источников финансирования, начинать работу по строительству новых линий метрополитена не имеет смысла, - пояснил заместитель губернатора Сергей Морозов.

По его словам, сейчас власти ведут переговоры и рассматривают возможность продления метро с участием ВЭБ.РФ и РЖД. Например, в ближайшие годы вместо новых станций «подземки» в Сормово хотят запустить городские наземные электрички.

- Мы ведем переговоры об использовании существующих железнодорожных путей для организации мультимодальных перевозок, - уточнил Морозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вагоны нижегородского метро оборудуют камерами видеонаблюдения

Они появятся к 800-летию приволжской столицы [подробности]

Владимир Панов: «Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется»

Мэр прокомментировал развитие метрополитена в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода [подробности]