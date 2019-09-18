«Сбегает каждый год по несколько раз»: 16-летний Илья Малов снова пропал в Нижнем Новгороде

Волонтеры забили тревогу – в Нижнем Новгороде снова пропал 16-летний Илья Малов. Мальчик вышел из Сормовского механического техникума в пятницу, 13 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего подростка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, русые волнистые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную толстовку, светло-серые брюки и синие кроссовки. При себе у Ильи были серый рюкзак с черными вставками и телефон.

Если вы видели этого мальчика, сообщите в поисково-спасательный отряд «Волонтер» по номеру: 8 (831) 28-38-200 или сразу в полицию: 102.

Напомним, Илья Малов пропадает в Нижнем Новгороде уже не в первый раз. Каждый год волонтеры сообщают о пропаже ребенка. Через несколько дней Илью находят живым и невредимым. Тем не менее, специалисты предупреждают: будьте внимательны к своим детям. Если они остаются одни, чаще звоните и проверяйте, все ли у них хорошо.