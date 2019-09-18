2019-09-18T11:32:45+03:00
Общество

«Сбегает каждый год по несколько раз»: 16-летний Илья Малов снова пропал в Нижнем Новгороде

Мальчика не видели уже пять дней
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
Изменить размер текста:

Волонтеры забили тревогу – в Нижнем Новгороде снова пропал 16-летний Илья Малов. Мальчик вышел из Сормовского механического техникума в пятницу, 13 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего подростка: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, русые волнистые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную толстовку, светло-серые брюки и синие кроссовки. При себе у Ильи были серый рюкзак с черными вставками и телефон.

Если вы видели этого мальчика, сообщите в поисково-спасательный отряд «Волонтер» по номеру: 8 (831) 28-38-200 или сразу в полицию: 102.

Напомним, Илья Малов пропадает в Нижнем Новгороде уже не в первый раз. Каждый год волонтеры сообщают о пропаже ребенка. Через несколько дней Илью находят живым и невредимым. Тем не менее, специалисты предупреждают: будьте внимательны к своим детям. Если они остаются одни, чаще звоните и проверяйте, все ли у них хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Руслан Станчев: «К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 мест в новых школах»
Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области
Маленький ребенок пострадал в ДТП по вине 18-летнего нижегородца на «Мерседесе»
Минэкологии призывает нижегородцев жаловаться на проблемы с вывозом ТКО в соцсетях
Себестоимость проезда в нижегородском метро составляет 45 рублей
Минстрой РФ одобрил новых застройщиков ЖК «Парус» и ЖК «Ренессанс»
Региональный «Фонд защиты прав участников долевого строительства» подключился к решению проблем нижегородских дольщиков
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Кулебаках 17 сентября
Водитель «Рено» протаранил два автомобиля под Володарском: есть пострадавшие
В Починковском районе осудили 17-летних подростков, «заминировавших» больницу и полицейский участок
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Максима Лялина
Нижегородское «Торпедо» всухую разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 19 сентября
Движение транспорта по улице Военных Комиссаров запрещено до 22 сентября
ДК «Сормово» подозревают в неуплате 268 миллионов рублей налогов
На тренировочной площадке Мещерского ФОКа начали менять футбольное покрытие
200 тысяч деревьев будут посажены в Нижегородской области до начала зимы
Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области
Строительство очистных сооружений началось в Ворсме
Капремонт дорог в Нижегородской области завершен на 80%
Улицу Касьянова перекрыли для движения до 20 октября
Капремонт в нижегородской детской областной больнице завершат к середине декабря
Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде