Девять игроков пополнили состав БК «Нижний Новгород» на сезон 2019/2020

В понедельник, 16 сентября 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» представил состав команды на ближайший сезон. В этом году появились сразу девять новых игроков.

Ими стали: центровой Александр Винник, защитники Брэндон Браун, Михаил Беленицкий, Шавон Льюис, форварды Александр Ганькевич, Александр Чадов, Алек Браун, Даррал Уиллис и Илья Сорокин.

Первый матч, который БК «НН» проведет в новом составе, состоится 26 сентября в рамках квалификации Лиги Чемпионов FIBA. Кто станет соперником – решится в ближайшие дни.

- Мы абсолютно четко понимаем, чего хотим от предстоящего сезона. Нам необходимо попасть в плей-офф Единой Лиги ВТБ, пройти как можно дальше в Лиге Чемпионов FIBA и завоевать Кубок России, - подчеркнул председатель правления БК «НН» Денис Москвин.

КОМПЕТЕНТНО

Главный тренер команды Зоран Лукич:

- Мы максимально используем товарищеские игры для построения игровых схем и адаптации новых игроков к ним. Игры в Китае будут очень интересны, мы там играем с абсолютно разными командами, у каждой своя философия. У нас в соперниках будут чемпион и финалист Китая, плюс очень крепкая команда из Германии. Именно в Китае мы будем активно готовиться именно к матчам квалификации Лиги чемпионов FIBA.