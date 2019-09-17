BH90210: актеры культового сериала «Беверли Хиллз 90210» снова вместе

Габриэль Картерис, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Йен Зиринг, оригинальные звезды “Беверли-Хиллз, 90210”, новаторской подростковой драмы, воссоединились спустя 19 лет.

Зрителей ждет неожиданный твист – согласно задумке создателей, полюбившиеся фанатам актеры будут играть не своих персонажей из культового сериала, а взрослые версии самих себя. Так, Габриель, Шеннен, Дженни, Брайан, Джейсон, Тори и Йен воссоединяются, когда один из них предлагает «перезапустить» «Беверли-Хиллз, 90210». Однако все может обернуться совсем не так, как рассчитывали герои. Что произойдет, когда первая любовь, старые друзья и враги соберутся вместе после долгого перерыва?

«Беверли-Хиллз, 90210» оказал неизгладимое влияние на поп-культуру и целое поколение, - сказал Майкл Торн, президент компании Fox по развлечениям. – Его мощное наследие является важной частью ДНК нашей сети благодаря откровенным историям и запоминающимся персонажам».

Премьера сериала «Беверли Хиллз, 90210» состоялась на канале FOX в 1990 году и стала одним из лучших шоу в сети. Долгожданный новый сериал BH90210, а также предыдущие сезоны франшизы можно посмотреть эксклюзивно по подписке онлайн-кинотеатра ivi.

BH90210 произведен для CBS Television Studios при участии Fox Entertainment. В реализации проекта приняли участие Крис Альбергини (Chris Alberghini), Майк Чесслер (Mike Chessler), Поль Скиаротта (Paul Sciarrotta ), Габриэль Картерис (Gabrielle Carteris), Шэннен Доэрти (Shannen Doherty), Дженни Гарт (Jennie Garth), Брайан Остин Грин (Brian Austin Green), Джейсон Пристли (Jason Priestley), Тори Спеллинг (Tori Spelling) и Йен Зиринг (Ian Ziering).