Девушка сорвалась с троса над Почтовым съездом в Нижнем Новгороде

Девушка-канатоходец сорвалась с троса, растянутого над Почтовым съездом в Нижнем Новгороде, в минувшие выходные. Жуткий инцидент запечатлели очевидцы происшествия. Фотографии и видео с места событий появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как девушка, идущая по канату, сорвалась вниз. К счастью, на экстремалке было спасательное снаряжение. Нижегородка повисла в воздухе, а затем пыталась подняться на ноги, чтобы продолжить свое «путешествие» по тросу. Однако попытка оказалась неудачной, и девушка снова соскользнула вниз.

К счастью, на экстремалке было спасательное снаряжениеФото: СОЦСЕТИ

- Тренировка на то и тренировка. Её бы никто не пустил на лайн без страховки, - написала в комментариях под постом в соцсетях Олеся Анисимова.

Однако, пока девушка ползла по канату до другого конца оврага, внизу столпились нижегородцы, переживающие за судьбу девушки. Благо, у нее получилось вернуться живой и невредимой.