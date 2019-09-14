Съемки «Орла и решки» прошли в Нижнем Новгороде

В пятницу, 13 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел хоккейный матч между местным «Торпедо» и финским «Йокериом». После того, как нижегородский клуб разгромил соперника со счетом 6:5, в социальных сетях появилась информация, что на игре присутствовала ведущая одной из самых популярных тревел-передач.

Во время схватки на трибунах появилась Мария Горбань, на плечах у которой был тот самый красный рюкзак. По словам болельщиков, она посетила матч вместе со съемочной группой. А одному из фанатов даже удалось сделать с Марией фото.

- Сегодня снялись в передаче Орел и Решка ТК Пятница с ведущей Машей Горбань! Съёмки происходили на матче ХК Торпедо НН! Мы победили, - написал в соцсетях Александр Васин.

Фото: Александр Васин

Заинтригованные пользователи сразу начали спрашивать мужчину, что девушка делала в Нижнем.

- Снимали передачу, - ответил Александр.