«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем Новгороде
Представители ИД «Комсомольская правда» вручили именные дипломы лучшим медицинским учреждениям Нижнего Новгорода. Именно они стали победителями конкурса «Клиника года-2019», который проводился на сайте в течение двух месяцев.
Номинации лучшим из лучших присваивали читатели «Комсомолки», которые отдали более 12,5 тысяч голосов. В конкурсе принимали участие порядка десяти клиник, аптек и центров Нижнего Новгорода.
По итогам голосования победителями стали:
Сеть клиник «Александрия»
Номинация –«Лучшая многопрофильная клиника»
Сеть клиник «Александрия» (Автозаводский филиал)
Номинация - «Открытие года»
Сеть клиник «Александрия»
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»
Номинация - «Лучшая детская клиника»
Детская городская поликлиника № 19
Современная многопрофильная клиника «Алтея»
Номинация - «Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-Качество»
Аптечная сеть «Максавит»
Номинация - «Лучшая аптечная сеть»
Современная многопрофильная клиника «Алтея» и аптечная сеть «Максавит»
Областная стоматологическая поликлиника
Номинации - «Лучшая детская стоматология» и «Лучшая стоматология для взрослых»
Областная стоматологическая поликлиника
Медицинский центр «Эксперт»
Номинации - «Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров» и «Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»
Медицинский центр «Эксперт»
ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
Номинация - «Лучшая государственная клиника»
ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»
Номинация - «Лучшая психотерапевтическая клиника»
Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»
«Имиджстоматология»
Номинация - «Лучшая стоматологическая клиника»
Сеть клиник «ИмиджЛаб»
Номинация - «Услуги в области отоларингологии»
Сеть клиник «ИмиджЛаб»
Современный медицинский центр «Онли Клиник»
Номинации - «Клиника эстетической гинекологии», «Лучший медицинской центр по лазерной медицине» и «Лучший проктологический и эндоскопический центр»
Фото: предоставлено центром «Онли Клиник»
Медицинский центр «Радуга здоровья»
Номинация - «Новация года: лучший травмпункт»
Медицинский центр «Радуга здоровья»
Центр медицинской реабилитации «Экзарта»
Номинация - «Лучший реабилитационный центр».
Центр медицинской реабилитации «Экзарта»
Еще раз поздравляем победителей! И желаем каждому учреждению процветания и успехов!
ИСТОЧНИК KP.RU