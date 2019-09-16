2019-09-16T13:19:27+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем Новгороде

Лучшие медицинские учреждения получили дипломы [фото]
Юлия ИСАЕВА
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«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем Новгороде«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем НовгородеФото: Юлия ИСАЕВА
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Представители ИД «Комсомольская правда» вручили именные дипломы лучшим медицинским учреждениям Нижнего Новгорода. Именно они стали победителями конкурса «Клиника года-2019», который проводился на сайте в течение двух месяцев.

Номинации лучшим из лучших присваивали читатели «Комсомолки», которые отдали более 12,5 тысяч голосов. В конкурсе принимали участие порядка десяти клиник, аптек и центров Нижнего Новгорода.

По итогам голосования победителями стали:

Сеть клиник «Александрия»

Номинация –«Лучшая многопрофильная клиника»

Сеть клиник «Александрия» (Автозаводский филиал)

Номинация - «Открытие года»

Сеть клиник «Александрия»

Сеть клиник «Александрия»

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

Номинация - «Лучшая детская клиника»

Детская городская поликлиника № 19

Детская городская поликлиника № 19

Современная многопрофильная клиника «Алтея»

Номинация - «Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-Качество»

Аптечная сеть «Максавит»

Номинация - «Лучшая аптечная сеть»

Современная многопрофильная клиника «Алтея» и аптечная сеть «Максавит»

Современная многопрофильная клиника «Алтея» и аптечная сеть «Максавит»

Областная стоматологическая поликлиника

Номинации - «Лучшая детская стоматология» и «Лучшая стоматология для взрослых»

Областная стоматологическая поликлиника

Областная стоматологическая поликлиника

Медицинский центр «Эксперт»

Номинации - «Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров» и «Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»

Медицинский центр «Эксперт»

Медицинский центр «Эксперт»

ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»

Номинация - «Лучшая государственная клиника»

ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»

ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»

Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»

Номинация - «Лучшая психотерапевтическая клиника»

Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»

Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»

«Имиджстоматология»

Номинация - «Лучшая стоматологическая клиника»

Сеть клиник «ИмиджЛаб»

Номинация - «Услуги в области отоларингологии»

Сеть клиник «ИмиджЛаб»

Сеть клиник «ИмиджЛаб»

Современный медицинский центр «Онли Клиник»

Номинации - «Клиника эстетической гинекологии», «Лучший медицинской центр по лазерной медицине» и «Лучший проктологический и эндоскопический центр»

Фото: предоставлено центром «Онли Клиник»

Фото: предоставлено центром «Онли Клиник»

Медицинский центр «Радуга здоровья»

Номинация - «Новация года: лучший травмпункт»

Медицинский центр «Радуга здоровья»

Медицинский центр «Радуга здоровья»

Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

Номинация - «Лучший реабилитационный центр».

Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

Еще раз поздравляем победителей! И желаем каждому учреждению процветания и успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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