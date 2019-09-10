2019-09-10T18:07:47+03:00
Общество

«Глаза слезятся»: Нижегородцы жалуются на сильный запах от очистных сооружений в Афонино

Из-за вони жители не могут находиться в своих квартирах
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Нижегородцы жалуются на сильный запах от очистных сооружений в АфониноНижегородцы жалуются на сильный запах от очистных сооружений в АфониноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жители Верхних Печер не один год жалуются на сильный запах. На время он пропадает, но потом неизменно возвращается.

- Невозможно находиться дома, - жалуется Игорь Никандров. - Глаза слезятся. То ли сероводородом, а, возможно, и одорированным газом пахнет.

Однако Нижегородский водоканал, который отвечает за очистные сооружения в Афонино, утверждает, что никаких нарушений нет.

- По данным производственного экологического контроля, проводимого согласно установленной программе, с привлечением аккредитованных лабораторий, превышений установленных норм содержанием загрязняющих веществ на источниках выбросов и на границе жилой и санитарно-защитной зон не выявлено. По результатам проведенных осмотров оборудование Нижегородской станции аэрации находится в технически исправном состоянии, отклонений в технологическом режиме не выявлено, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в Нижегородском водоканале.

Кроме того, в пресс-службе компании заявили , что деятельность Нижегородской станции аэрации (НСА) осуществляется с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ, в частности, для НСА разработан и согласован с уполномоченными органами государственной власти проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Нижегородская станция аэрации на территории г. Нижнего Новгорода Нижегородской области» для промплощадки НСА в целях уменьшения возможного воздействия на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и до величин приемлемого риска для здоровья населения, также установлена санитарно-защитная зона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жить невозможно!»: нижегородцы жалуются на запах фекалий в Верхних Печерах

Жители испытывают настоящие мучения, некоторых постоянно тошнит (подробнее)

Нижегородцы жалуются на невыносимый запах фекалий в Верхних Печерах

Уже несколько дней подряд в микрорайоне царит жуткая вонь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области
Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки