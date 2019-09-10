«Глаза слезятся»: Нижегородцы жалуются на сильный запах от очистных сооружений в Афонино

Жители Верхних Печер не один год жалуются на сильный запах. На время он пропадает, но потом неизменно возвращается.

- Невозможно находиться дома, - жалуется Игорь Никандров. - Глаза слезятся. То ли сероводородом, а, возможно, и одорированным газом пахнет.

Однако Нижегородский водоканал, который отвечает за очистные сооружения в Афонино, утверждает, что никаких нарушений нет.

- По данным производственного экологического контроля, проводимого согласно установленной программе, с привлечением аккредитованных лабораторий, превышений установленных норм содержанием загрязняющих веществ на источниках выбросов и на границе жилой и санитарно-защитной зон не выявлено. По результатам проведенных осмотров оборудование Нижегородской станции аэрации находится в технически исправном состоянии, отклонений в технологическом режиме не выявлено, - рассказали «Комсомольской правде – Нижний Новгород» в Нижегородском водоканале.

Кроме того, в пресс-службе компании заявили , что деятельность Нижегородской станции аэрации (НСА) осуществляется с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ, в частности, для НСА разработан и согласован с уполномоченными органами государственной власти проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса Нижегородская станция аэрации на территории г. Нижнего Новгорода Нижегородской области» для промплощадки НСА в целях уменьшения возможного воздействия на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и до величин приемлемого риска для здоровья населения, также установлена санитарно-защитная зона.

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