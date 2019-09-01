Страшная авария в Кстовском районе: Три человека погибли в лобовом столкновении с грузовиком

Ранним утром 1 сентября страшная авария произошла в районе села Запрудное в Кстовском районе – там легковой автомобиль выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате, три человека погибли на месте.

Легковушка выскочила на полосу встречного движения. ФОТО: Бетта Ди-Гожь.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 5:50 утра 1 сентября на 464-м километре автодороги Москва-Уфа в Кстовском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибла 58-летняя женщина-водитель и двое пассажиров – 22-летний мужчина и и 86-летняя женщина. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Столкновение произошло ранним утром. ФОТО: Бетта Ди-Гожь.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас на месте происшествия работают госавтоинспекторы и следователи. Они выясняют все обстоятельства ДТП.