Яна Цветкова из реалити-шоу «Пацанки» нечаянно накормила своего ребенка стеклом

27-летняя Яна Цветкова продолжает шокировать зрителей своими выходками. В первом выпуске реалити-шоу «Пацанки» Яна рассказала, что периодически поколачивает гражданского мужа. А во второй серии, вышедшей в эфире телеканала «Пятница» 29 августа, призналась, что однажды накормила своего годовалого сына стеклом.

- Я дала ему покушать детское печенье. Откусил и заплакал. Потом смотрит, у него потекли розовые слюни, - подавила смешок горе-мать. - Блин, я разбила посуду сто лет назад! Закатилось это стеклышко куда-то.

Во время одного из испытаний участниц ведущий поинтересовался у Цветковой, правда ли она принимала алкоголь и наркотики во время беременности. На что та пожала плечами: «В первые два месяца-то можно».

Еще в первом выпуске участница из Нижнего Новгорода призналась, что совсем не испытывает материнской любви к своему ребенку.

- Чувствую, будто его однажды принесли и все, - заявила «пацанка».

Возможно, неспособность полюбить свое дитя связана с тем, что сама Яна никогда не была близка с матерью.

- В девятнадцать лет узнала, что я не родная дочка. Нас просто купили за деньги из роддома. Они также взяли мою сестру. Наверное, из-за этого пустилась во все тяжкие, - полагает девушка.

Вместе с тем зрители считают историю Яны Цветковой неправдоподобной. Некоторые вовсе назвали нижегородку плохой актрисой, ведь на ее страничке в Инстаграме опубликованы счастливые семейные фото с ребенком и любимым мужчиной.

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