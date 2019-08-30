2019-08-30T14:05:39+03:00
Общество

Соревнования по силовому экстриму «Ярость волка» прошли в Арзамасе

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Белый ветер»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Соревнования по силовому экстриму «Ярость волка» прошли в АрзамасеСоревнования по силовому экстриму «Ярость волка» прошли в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Впервые в рамках фестиваля «Белый ветер» были проведены соревнования по силовому экстриму «Ярость волка». В них приняли участие спортсмены, которым поднадоели обычные тренировки в спортзале.

Все упражнения выполнялись с нестандартными снарядами: автомобильными покрышками, бетонными шарами и металлическими стойками.

– Силовой экстрим – дисциплина, в которой спортсмен выходит на предел своих возможностей, испытывая экстремальные нагрузки на организм, – рассказывает ведущий Михаил Луковкин. – В первом турнире фестиваля приняли участие спортсмены из Арзамаса и Вада. Далеко не каждый город может похвастаться атлетами такого уровня.

Одной силы в подобных испытаниях недостаточно, особо важен психологический настрой. По итогам всех этапов лучшим стал арзамасский спортсмен Владимир Кочнев.

– Силовым экстримом занимаюсь всего два года, хотя пауэрлифтингом – со школы, – рассказал победитель. – Предложили поучаствовать – конечно, я согласился. Не ожидал, что займу первое место, ведь некоторые соперники были крупнее меня. Большое спасибо организаторам за эту атмосферу дружеской борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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