«Дети у нее как котята запуганные»: Нижегородка, скупающая щенков на мясо, призналась в психологическом насилии со стороны мужа

Жительница Дзержинска, скупающая щенков на мясо для больного туберкулезом мужа, призналась, что постоянно подвергается психологическому насилию. Со слезами на глазах супруг то и дело уверял, что поедание собак - его единственный шанс остаться в живых. Об этом «Комсомольской правде» рассказала активистка Алла Кузнецова, благодаря которой и всплыла эта ужасная история.

Общественность быстро разузнала адрес, по которому проживает эта семья, и тут же наведались в гости.Фото: СОЦСЕТИ

- То есть он манипулировал ею, чтобы делать это чужими руками. Вот такой хитрый тип. На данный момент ситуация следующая. Нам известно, что его жена работала в детском садике. Родители, узнав о том, какой человек контактирует с их детьми, настояли на ее увольнении, - сообщила собеседница «Комсомолки».

Напомним, на днях жительница Дзержинска встретилась с волонтерами из организации «Чип и Дейл спешат на помощь», чтобы забрать у них четырех щенят. В беседе с ними женщина призналась, что животные нужны ей для кормления больного туберкулезом мужа. В полиции тут же началась проверка размещенной в прессе информации, а главный фтизиатр регионального минздрава Игорь Шерстнев заверил, что подобный способ лечения этого заболевания не используется и никогда не использовался в медицине.

В ночь на 28 августа неизвестные плеснули кетчуп на дверь в квартиру, где живет больной туберкулезом мужчина.Фото: СОЦСЕТИ

После того, как история с исцелением щенячьим мясом получила широкую огласку в СМИ, в адрес зоозащитников стали поступать угрозы. Разъяренный мужчина, лечащийся собачьим мясом, дозвонился до волонтеров и пообещал заразить их туберкулезом.

Угрозы заразить волонтеров стали последней каплей. Женщина, в один миг получившая дурную славу, заявила мужу: «Не смей никому угрожать! Я тебя об этом не просила. Ты только хуже делаешь». Сама же она, по словам Аллы Кузнецовой, раскаивается в произошедшем и уверяет, что больше так не будет. То есть перестанет скармливать отцу своих детей щенячье мясо.

- При этом она сказала, что муж лег в тубдиспансер. Видимо, общественное мнение сыграло свою роль, - предположила собеседница «Комсомолки».

Кстати, обозленная общественность уже наведалась в гости к скандальной семейке (их адрес «доброжелатели» выложили в соцсетях). В ночь на 28 августа неизвестные написали на асфальте перед домом, где они проживают, «Жрет собак», а входную дверь в квартиру облили кетчупом. Соседям выходка не понравилась.

- Что же злые-то какие… В ночь у человека дверь испохабили, на асфальте написали. Сплетни как ком снежный растет. Да будьте людьми наконец! Сами кричите: «Собака - друг человека», а человек человеку - враг и волк. Не надо так. Дети у нее как котята запуганные. Не хотели дверь открывать, - обратился к общественности Алексей Татаринов.

Между тем сама нижегородка, которая еще пару дней назад собиралась купить четырех щенят на мясо, трубку не берет и на связь не выходит. Видимо, предпочитает больше не распространяться о произошедшем.

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