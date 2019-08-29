Инвестор хочет построить рядом с «Юпитером» сухой фонтан

Инвестор собирается построить рядом с концертным залом «Юпитер» сухой фонтан. Об этом глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил журналистам.

Напомним, минувшей весной городские власти заявили о планах по восстановлению 13 городских фонтанов летом 2019 года. Тогда же стало известно, что появился инвестор, готовый вложить деньги в восстановление старого фонтана на площади перед концертным залом «Юпитер» либо в установку на том месте нового фонтана.

- Сейчас прорабатывается эскизная часть. Это один из главных фонтанов, которые мы смотрели, но учитывая, что есть предложения со стороны инвесторов и мы можем реализовать задуманное без бюджетных денег, то, безусловно, это для нас приоритетно, - отметил тогда мэр.

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с жителями Нижегородского района 28 августа, Владимир Панов напомнил, что инвестор выступил с предложением сделать рядом с «Юпитером» красивый сухой фонтан.

- Так как это позволяет сократить бюджетные расходы, мы поддержали данное предложение. Поэтому мы сейчас работаем с инвестором, чтобы выйти на завершение этого процесса, - уточнил чиновник. - Если в конечном итоге мы не договоримся, то в следующем году сами сделаем этот фонтан и вернем его городу.

Напомним, первый в Нижнем Новгороде сухой фонтан планируется торжественно открыть 1 сентября в сквере Грабина.

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