2019-08-29T14:18:52+03:00
Общество

Муж нижегородки, которая скупает щенков на мясо, угрожает заразить волонтеров туберкулезом

Его не устроило, что история с исцелением собачьим мясом получила огласку
Анна МИГАЛОВА
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В чудодейственные свойства мяса щенят женщина поверила после того, как излечился ее родной брат.В чудодейственные свойства мяса щенят женщина поверила после того, как излечился ее родной брат.Фото: принтскрин видео.
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Угрозы стали поступать в адрес зоозащитников после того, как история с исцелением щенячьим мясом получила широкую огласку в нижегородских СМИ.

Напомним, на днях жительница Дзержинска встретилась с волонтерами из организации «Чип и Дейл спешат на помощь», чтобы забрать у них четырех щенят. В беседе с ними женщина призналась, что животные нужны ей для кормления больного туберкулезом мужа. В полиции тут же началась проверка размещенной в прессе информации, а главный фтизиатр регионального минздрава Игорь Шерстнев заверил, что подобный способ лечения этого заболевания не используется и никогда не использовался в медицине.

Разъяренный мужчина, лечащийся собачьим мясом, дозвонился до волонтеров и, матерясь, пообещал заразить их тем же недугом. Запись телефонного разговора имеется в распоряжении редакции «Комсомольская правда - Нижний Новгород».

- А вы кто? - поинтересовалась активистка, ответившая на звонок.

- Тот, кто в рот тебе плевать приедет, а потом смотреть, как ты лечиться будешь. Ты чего мою жену подставила? Ты что сделала, скотина? - заявил позвонивший. - Слушай меня внимательно. Смысл моей жизни теперь будет - создать проблемы тебе и твоей семье. Ты еще не знаешь, на кого нарвалась. Все записала? Можешь с этим в полицию идти. Мне уже на свою жизнь плевать. Поняла? Будешь знать, с кем связалась.

Утром 29 августа на странице «Чип и Дейла…» появилось официальное заявление зоозащитников за подписью Аллы Кузнецовой. Из сообщения становится ясно, что о дзержинской семье, питающейся щенками, волонтеры узнали от женщины, пожелавшей остаться анонимом. Она-то и рассказала о некоей Анне, которая лечит супруга собачатиной. Мол, ей невыносимо смотреть, в каких психологических условиях растут двое несовершеннолетних детей.

- Чтобы придать этому делу общественный резонанс, мною были скоординированы действия по созданию ситуации, когда данная покупательница собачек на мясо обратилась к нам. Так как информацию обязательно нужно было проверить. По итогу подставные волонтеры действительно зафиксировали факт приобретения животных для дальнейшего употребления в пищу, - рассказала Алла.

В конце письма женщина обратилась к больному туберкулезом, который угрожал волонтерам. Она посоветовала ему отправиться тушить лесные пожары.

- … и закончить свою жизнь достойно, а не поедая мясо щенков, трясясь за свою, по сути, никчемную жизнь, - заключила Алла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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