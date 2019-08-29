Мужчина изнасиловал женщину в Ардатове, использовав наручники из секс-шопа

В Ардатовском районе местный житель изнасиловал женщину, используя наручники из секс-шопа. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением обратилась 28-летняя жительница поселка Мухтолово, которая рассказала, что ее изнасиловал бывший муж. Супруги уже давно находились в стадии развода, вместе не жили, но в ночь на 21 августа 2019 года изрядно подвыпивший мужчина явился в дом к экс-возлюбленной.

- Без всяких причин он начал жестоко избивать меня, а потом сковал наручниками из секс-шопа и изнасиловал, - пожаловалась наутро в полицию женщина.

Вскоре 32-летний подозреваемый был задержан. Ранее он не был судим и не привлекался к административной ответственности. Наручники, как выяснилось, он купил за месяц до происшествия во Владимире. Расследование уголовного дела продолжается.