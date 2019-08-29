Под Балахной школьник остался без пальцев из-за найденной во дворе гранаты

В Нижегородской области найденной на улице гранатой оторвало пальцы 11-летнему мальчику. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в деревне Истомино Балахнинского района в прошлый вторник, 20 августа 2019 года. Шестиклассник Миша Малов (имя и фамилия изменены – прим. авт.) гулял во дворе с собакой и нашел возле дерева странный предмет.

- Он выглядел, как металлическая трубочка с колечком. Я принес эту штуку домой и стал рассматривать. И вдруг она взорвалась! – рассказывал мальчик.

Школьник позвал свою восьмилетнюю сестру, которая, не растерявшись, вызвала скорую помощь. Ребенка тут же доставили в больницу, у него были диагностированы ожог живота и травматическая ампутация двух пальцев правой руки.

На место также выехали сотрудники правоохранительных органов. При осмотре квартиры были обнаружены корпус запала УЗРГМ-2, осколки замедлителя, чека и кольцо. По факту незаконного оборота взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.