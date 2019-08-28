Отдельные квитанции для частников

ГК «Волгаэнерго» (управляет энергоактивами En+ Group в Нижнем Новгороде) начинает выпуск собственных квитанций на оплату электроэнергии.

Сколько киловатт-часов израсходовано, превышен ли норматив, стоит ли экономить на электричестве – теперь жителям будет намного легче ответить на все эти вопросы. Ведь теперь счет за электричество будет приходить к ним в отдельных платежках.

До июня 2019 года плата за услугу электроснабжение выставлялась собственникам жилых домов в Автозаводском районе в общей квитанции, которая изготавливалась расчетным центром «Центр – СБК». В ней указывалось сразу несколько коммунальных услуг, в т.ч., - холодное водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов и электроснабжение.

- При этом к оплате предъявлялась электроэнергия, которую потребитель израсходовал месяцем ранее, - сообщили в ГК «Волгаэнерго». – К примеру, в платежном документе за май 2019 года выставлялся к оплате объем электроэнергии, израсходованный в апреле. Эта плата начислялась либо по показаниям, переданным до 26 апреля, либо по нормативу, рассчитанному по количеству проживавших в квартире граждан. Однако теперь ситуация в корне изменится.

- Начиная с июля 2019 года, жителям частного сектора Автозаводского района будут предоставляться отдельные квитанции на оплату электроэнергии, выпущенные самим гарантирующим поставщиком, - сообщили в компании. – Они будут направляться сразу по окончании месяца потребления электроэнергии. Что это дает? Прежде всего, указание на платежном документе календарного месяца теперь совпадает с периодом потребления коммунальной услуги. Другими словами, в квитанции за июнь 2019 года будет выставлена плата за электроэнергию, которую нижегородцы использовали именно в июне.

- Разумеется, теперь оплачивать квитанции будет намного проще, - считает горожанин Арсений Котов. – Прежде всего, сама процедура оплаты теперь будет намного прозрачнее. Раньше нижегородцы зачастую сомневались в таких «отсроченных» платежах. Теперь же все платежи абсолютно понятные.

КОНКРЕТНО

Где можно платить за электроэнергию по квитанции «Волгаэнергосбыта»?

- В отделениях/ терминалах Сбербанка

- В отделениях «Почты России»

Деньги будут сразу зачисляться на расчетный счет «Волгаэнергосбыта», указанный в квитанции, без прохождения дополнительных промежуточных этапов в виде сводного счета ЖКХ.