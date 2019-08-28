Елена Соловьева: «Чтобы закрыть наливайки, нужно вернуть субъектам полномочия по регулированию общепита»

Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Соловьева поддержала предложение «Единой России» по возврату на уровень субъектов полномочий по регулированию общепита. Об этом она заявила в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа.

- На данный момент существует проблема – в магазинах одно регулирование розничной продажи алкогольной продукции, а в общепите другое. Это неправильно и несправедливо, должна быть единая позиция. В настоящее время у регионов отсутствуют полномочия по установлению ограничений розничной продажи алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. Почему это полномочие по общепиту было исключено – абсолютно непонятно, - отметила Елена Соловьева. – Помимо того, что у субъекта убрали полномочия регулировать продажу алкоголя в общепите, еще и убрали требования к предприятиям общественного питания, не установлена даже минимальная площадь объекта. Мы вынуждены лицензировать объекты общественного питания даже менее 30 метров. Мы понимаем, что это будет за общепит, но не имеем правовых оснований для отказа.

Поэтому мы, конечно, поддерживаем инициативу вернуть полномочия по регулированию общепита в субъект, так как положительная практика применения данной нормы уже имеется. С февраля 2016 года по июнь 2017 года на территории Нижегородской области действовали ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (запрет на продажу алкогольной продукции на торговом объекте площадью менее 100 метров, а также запрет реализации алкоголя в помещениях многоквартирных домов, входы для покупателей в которые расположены со стороны подъездов). За это время с алкогольного рынка ушли 142 неблагополучных торговых объекта, жалобы сократились в два раза. Недовольных предпринимателей не было: люди нашли выход – кто-то перепрофилировался, кто-то увеличил площадь.

Если смотреть в целом по наливайкам, то это основная частьвсе же нелегальных объектов, осуществляющих деятельность без лицензии. Наибольшее количество жалоб идет именно на незаконный оборот. У нас на территории Нижегородской области сейчас 6,5 тысячторговых объектов, которые имеют лицензию. Это говорит о том, что значительная частьпредпринимателей уже встали на путь закона и платят налоги. Но акцент нужно делать именно на нелегальный оборот.

В этой связи, мы поддержали инициативу ГУ МВД по Нижегородской области в части внесения изменений в статью 14.17.1 КоАП РФ, согласно которым за незаконную продажу алкогольной продукции к административной ответственности будет привлекаться физическое лицо вне зависимости от наличия у него трудовых отношений с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, от имени которых, осуществляется незаконная торговая деятельность. Это позволит привлечь к ответственности не "формального" директора нелегального бизнеса, а непосредственно то физическое лицо, которое осуществляет незаконную торговлю алкогольной продукцией.

На сегодняшней день, картина такова: мы выходим на проверку, составляем протоколы и не можем найти руководителя (руководитель находится за пределами страны), поэтому очень сложно наложить на него штраф и привлечь к ответственности.В связи с этим мы поддерживаем, что накладывать штраф нужно на то лицо, которое непосредственно осуществляет продажу алкогольной продукции, то есть на продавца. Пусть он понимает, что делает и под какую ответственность подпадает.

Кроме того, сегодня в министерстве разработан проект под названием «Безопасный алкогольный рынок». Туда входят все контролирующие органы. Это проект сопровождается информационной программой, которая будет доступна каждому контролирующему органу. Там можно увидеть прозрачность всех действий по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции.

Вместе с тем, министерством разработана и размещена на портале http://license-nnov.ru интерактивная карта области, на которую нанесены точки незаконной продажи алкоголя, которые нами выявлены. К этой карте может обратиться каждый житель, нажать на кнопку и увидеть адреса магазинов и кафе, в которых были выявлены факты незаконной продажи алкоголя .Соответственно люди уже будут более внимательно относиться к покупке товара в этих объектах.