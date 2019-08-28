2019-08-28T13:23:47+03:00
Происшествия

Семьям пострадавших на пожаре на заводе «Красное Сормово» выплатят компенсации

Трагедия произошла утром 28 августа 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Семьям пострадавших на пожаре на заводе «Красное Сормово» выплатят компенсации. Фото: завод "Красное Сормово"Семьям пострадавших на пожаре на заводе «Красное Сормово» выплатят компенсации. Фото: завод "Красное Сормово"
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Семьям пострадавших в результате пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде выплатят компенсации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, утром в среду, 28 августа 2019 года, на строящемся судне на заводе «Красное Сормово» произошел несчастный случай – произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59. В это время там занимались монтажным и работами трое работников предприятия. В результате двое из них погибли на месте, еще один получил ожоги.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности. Обстоятельства и причины случившегося выясняет сейчас специально созданная комиссия.

На место происшествия приехал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Руководство завода «Красное Сормово» и правительство региона выражают глубокие соболезнования родственникам и близким пострадавших.

- Принято совместное решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших как со стороны области, так и со стороны «Красного Сормова», - отметили в пресс-службе предприятия.

Сейчас возгорание уже полностью ликвидировано, и предприятие продолжает работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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