2019-08-27T17:09:39+03:00
Происшествия

Восемь машин столкнулись на Мызинском мосту

Виновником аварии стал водитель фуры
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Восемь машин столкнулись на Мызинском мостуВосемь машин столкнулись на Мызинском мостуФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Крупная авария парализовала движение на Мызинском мосту и подъездах к нему в Нижнем Новгороде днем во вторник, 27 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось около 14:15. Водитель грузового автомобиля иностранного производства, направляясь из нагорной части города в заречную через Мызинский мост, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, двигавшимся перед ним. Дальше события развивались по сценарию цепной реакции – за одним ДТП последовало второе, потом третье... В общей сложности участникам аварии оказались восемь автомобилей: фура, грузовик «ГАЗель» и шесть легковушек.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. От госпитализации они отказались. Кроме того, все автомобили получили серьезные механические повреждения. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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