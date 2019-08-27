«Она плохая актриса»: Зрители не поверили «пацанке» из Нижнего Новгорода Яне Цветковой

- В Инстаграме я самая примерная и счастливая мать… Я на деле днище! Я самый злой человек на этом свете. Ненавижу все, и меня бесит все и всё! - заявила 27-летняя нижегородка Яна Цветкова в первом выпуске нового сезона «Пацанок» на телеканале «Пятница».

Лучшие моменты из первого выпуска 4 сезона "Пацанок".Нижегородка Яна Цветкова рассказала о своей нелегкой судьбе.

Напомним, по сюжету двенадцать девушек, любящих выпить и не умеющих разговаривать без мата, поступают на обучение в «Школу леди», где из них обещают сделать благородных девиц.

Создатели скандального шоу заявили сразу: на перевоспитание пришли самые опасные пацанки за всю историю существования проекта. «Они дикие, токсичные и обозленные», - заявил голос за кадром. Среди участниц оказалась и уроженка Нижнего Новгорода, которая, по словам организаторов, пришла на проект, чтобы навсегда покончить с прошлым и в корне изменить свою жизнь.

mcboshaaa Сын и гражданский муж "пацанки" Яны Цветковой

А изменить есть что, если верить Яне Цветковой. С ее слов, в детстве она росла с вечно злой матерью.

- Даже когда я была маленькая, она могла вывалить мне горячую кашу за шиворот. Она нас била всем: скалкой, антенным проводом до огромных синих рубцов, - сквозь слезы рассказала нижегородка. - И говорила: «Если что, скажете в школе, что упали». В девятнадцать лет узнала, что я не родная дочка. Нас просто купили за деньги из роддома. Они также взяли мою сестру. Наверное, из-за этого пустилась во все тяжкие.

mcboshaaa Глядя на Инстаграм "пацанки", зрители не могут поверить, что это - дикая и обозленная женщина

Девушка призналась, что страдает от одиночества и уже не знает, способна ли полюбить кого-то, в том числе себя. Год назад она родила сына от гражданского мужа (работает диджеем). Дома постоянные скандалы и разборки. Бывает, доходит до рукоприкладства со стороны Яны.

- Чтоб ему было плохо, - пояснила «пацанка». - И к сыну у меня нет материнской любви. Чувствую, будто его однажды принесли и все. Вроде у меня есть парень, но я не чувствую от него поддержки.

mcboshaaa На фотографиях нижегородки в Инстаграме - семейная идиллия

Телезрители посмотрели на это все и не смогли сдержать эмоций. Выплескивать их отправились в комментариях под последним постом Яны Цветковой на страничке в Инстаграме.

- Просто жесть. Зачем так над дитем издеваться? Да отдай ты его в дом малютки. Найдутся люди, которые его заберут и будут искренне любить, - призвала galya__dorokhova.

- Ребята, это всего лишь шоу. Под ее легенду для проекта попадает много мам. Задача проекта - показать, что измениться и стать лучше может любая. Каждая пацанка - это собирательный образ. Не пишите гадости в комментах к фото с ее семьей, - попросила marya_amelina.

- Релаьно, вы все здесь наивные. Пересмотрите еще раз. Она плохая актриса! И видно, как переигрывает. Этот скандал сделан на камеру в их доме, - добавила ksjushkaaaa.

- Все наиграно с ее стороны. Ну, может, не все. Обиды у всех могут быть, но я не верю, что она так ненавидит сына. Либо она реально днище, - предположила gudenirinka.

- Мне ты понравилась, желаю удачи на шоу. А насчет «игра или нет» неважно. Главное, чтобы сама понимала: кто ты - кукушка или мать, которая любит своего ребенка, - уверена catalinamix_25.