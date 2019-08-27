Екатерина Одинцова заинтриговала подписчиков видео с женихом Ксении Собчак

Известная телеведущая и владелица PR-агентства Екатерина Одинцова умеет заинтересовать публику. В своем микроблоге бывшая жена Бориса Немцова опубликовала видео с женихом Ксении Собчак Константином Богомоловым. На камеру они разыграли небольшую сценку:

- Уважаемый Константин Юрьевич, я вот написала заявление о приеме на работу.

- Я рассмотрю.

- Спасибо. А как вы думаете, какой жанр мой: трагедия или комедия?

- Я думаю, лирическая драма!

odintsovaprtrend Подписчики гадают: неужто Екатерина Одинцова подалась в актрисы.

Под постом телезвезда написала: «Начинаю новую жизнь! С понедельника, как водится. Как это будет? Посмотрим».

Примечательно, что видеоролик был снят в кабинете художественного руководителя театра на Малой Бронной, коим весной 2019 года стал скандальный театральный режиссер Константин Богомолов.

Подписчики, разумеется, принялись гадать, в чем смысл выложенного видео. Одинцова подалась в актрисы или решила взяться за пиар театра? В любом случае преданные фанаты изо всех сил поддерживают знаменитость.

- Вот это да! Вот это интересно! Удачи вам, - прокомментировала veroni4ka_bat.

- Удачи, Катя. Если ты что-то задумала, то обязательно сделаешь, - уверена marianna_laemmli.

- Руководитель по декоративному оформлению и PR театра? - поинтересовалась evgeniia.betina.

И пока Екатерина Одинцова выдерживает многозначительную паузу, некоторые гадают, кого экс-нижегородка сыграет во втором сезоне сериала «Содержанки». И неважно, что продолжение нашумевшего проекта снимает уже не Богомолов.