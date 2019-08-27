В минэкологии рассказали, откуда взялось болото из химикатов в Дзержинске

На днях житель Дзержинска во время прогулки по улице Науки обнаружил болото, от которого исходит жуткий запах химикатов. Он выложил видео в социальных сетях и пожаловался на «вонь отравы» из водоема.

«Комсомолка» обратилась в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Эксперты уже провели обследование лесного массива и установили, что там проходит старый хозяйственный фекальный коллектор, находящийся на балансе администрации города.

- В настоящее время коллектор изношен и находится в аварийном состоянии. Его протяженность составляет 1900 метров, диаметр 500 мм. Данный коллектор не подключен к городской сети канализации и районным очистным сооружениям, - подчеркнули в минэкологии.

На данный момент специалисты устанавливают, какое из местных предприятий самовольно осуществило врезку в данный колодец. В отношении администрации Дзержинска уже возбуждено административное дело по соответствующей статье. Проводится расследование.