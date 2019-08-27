2019-08-27T13:08:26+03:00
Общество

В минэкологии рассказали, откуда взялось болото из химикатов в Дзержинске

На месте водоема проходит старый хозяйственный фекальный коллектор [видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: принтскрин видеоФото: принтскрин видеоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

На днях житель Дзержинска во время прогулки по улице Науки обнаружил болото, от которого исходит жуткий запах химикатов. Он выложил видео в социальных сетях и пожаловался на «вонь отравы» из водоема.

«Комсомолка» обратилась в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Эксперты уже провели обследование лесного массива и установили, что там проходит старый хозяйственный фекальный коллектор, находящийся на балансе администрации города.

- В настоящее время коллектор изношен и находится в аварийном состоянии. Его протяженность составляет 1900 метров, диаметр 500 мм. Данный коллектор не подключен к городской сети канализации и районным очистным сооружениям, - подчеркнули в минэкологии.

На данный момент специалисты устанавливают, какое из местных предприятий самовольно осуществило врезку в данный колодец. В отношении администрации Дзержинска уже возбуждено административное дело по соответствующей статье. Проводится расследование.

Болото с химикатами в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
По словам петербургских медиков, такая возможность есть, но папа и мама Алисы Адамовой боятся подвергать ее лишнему риску [видео]
Новости 24
Лучшую маму-предпринимателя наградят грантом в Нижегородской области
Поиски пропавшей в Нижегородской области Нины Смирновой прекращены
Житель Шахуньи зарезал нового любовника своей бывшей
Задержанным в Нижегородской области террористам вынесен приговор
В отношении несовершеннолетней нижегородки, избившей девочку-инвалида, возбуждено уголовное дело
Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за минувшие сутки
Досрочное голосование на допвыборах в думу Нижнего Новгорода стартует 28 августа
Резиденция «Тавриды –Арт» откроется на Нижневолжской набережной
Глеб Никитин: «Благодаря работе НОЦ внутренний региональный продукт может дополнительно вырасти на 24%»
Работы по капремонту дорог в Ленинском районе завершены на 96%
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 7,2%
Горожане отправили более 31 тысячи обращений в ИС «Наш Нижний»
Шесть участков дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца сентября
Незаконную свалку в Богородске ликвидируют к 2023 году
Глеб Никитин: «Участники нижегородского НОЦ имеют 150 проектов сотрудничества с зарубежными партнерами»
Более семи тысяч нижегородцев посмотрели фильмы в рамках акции «Ночь кино»
По факту смертельного ДТП в Володарском районе возбуждено уголовное дело
Школьники пострадали при наезде на высоковольтный провод в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 22-летней Мелании Железновой
Шесть участков трамвайных путей капитально отремонтированы в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин представит программу развития нижегородского Научно-образовательного центра
Гендиректор Фонда капремонта Нижегородской области проведет личный прием граждан
Выжившая в аварии женщина тут же погибла в другом ДТП в Нижегородской области
Выставка «Осенний вернисаж-2019» откроется в Нижнем Новгороде
В Дзержинске нашли автомобильного вора по следам
22-летняя велосипедистка с татуировкой пропала в Нижнем Новгороде
Досрочное голосование будет организовано для избирателей в Нижегородской области
На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области