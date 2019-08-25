В Нижегородском кремле появится новый пешеходный мост

В Нижегородском кремле скоро может появиться новая достопримечательность – пешеходный мост, который соединит смотровую площадку у Вечного огня и Губернаторский сад - малоизвестный участок кремля, расположенный за зданиями городской администрации и художественного музея. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На разработку проектно-сметной документации для строительства надземного пешеходного мост над Ивановским съездом планируется выделить около пяти миллионов рублей. Кроме того, еще 4,8 миллиона будет выделено на разработку проектно-сметной документации для реконструкции самого Ивановского съезда, соединяющего Ивановскую и Дмитровскую башни.

Проектная документация должна быть разработана уже в 2019-начале 2020 годах, а сроки окончания строительства запланированы на 2021 год, когда Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие.