2019-08-25T10:44:15+03:00
Общество

В Нижегородском кремле появится новый пешеходный мост

Он будет соединять смотровую площадку у Вечного огня и Губернаторский сад
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
В Нижегородском кремле появится новый пешеходный мостВ Нижегородском кремле появится новый пешеходный мостФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижегородском кремле скоро может появиться новая достопримечательность – пешеходный мост, который соединит смотровую площадку у Вечного огня и Губернаторский сад - малоизвестный участок кремля, расположенный за зданиями городской администрации и художественного музея. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На разработку проектно-сметной документации для строительства надземного пешеходного мост над Ивановским съездом планируется выделить около пяти миллионов рублей. Кроме того, еще 4,8 миллиона будет выделено на разработку проектно-сметной документации для реконструкции самого Ивановского съезда, соединяющего Ивановскую и Дмитровскую башни.

Проектная документация должна быть разработана уже в 2019-начале 2020 годах, а сроки окончания строительства запланированы на 2021 год, когда Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области
Активисты отметили 25-летие территориального самоуправления в Нижнем Новгороде
Цены на свинину и баранину снизились в Нижегородской области
20-летний житель Бора подозревается в убийстве отчима
В Нижегородской области снова пропала 5-летняя девочка
Нижегородские рестораторы намерены сформировать фирменное городское меню
Рабочий упал с девятого этажа строящегося дома в Московском районе
У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области