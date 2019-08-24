В Нижнем Новгороде парочка решила развлечься в метро на глазах у изумленной публики. Один из пассажиров заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727864" frameborder="0"></iframe> Пассажиры едва не занялись сексом в нижегородском метро.

- Ребят, я, конечно, все понимаю: любовь и страсть. Сами молодые были. Но в метро, в час-пик?! - возмутилась Елена Круглова-Полякова. - Вообще офигели что ли? Надеюсь, этой парочке хоть немного будет стыдно!

Подписчики паблика «Нижний Новгород [Без цензуры]» не одобрили такое поведение земляков.

- То чувство, когда стесняешься обнять своего парня при большом количестве людей, а тут такое. Стыдно должно быть, товарищи! - уверена пользователь Катя Катерина.

- Срамота, - коротко заявил Некит Мальханов.

- В мире животных. Очередная серия, - прокомментировал Иван Молоканов.

- Давайте, товарищи, все же не будем возвращаться к низшим ступеням эволюции. Как-то свои животные инстинкты сдерживать надо, - считает Александр Грахова.

Кстати, в нижегородской подземке это уже не первый случай. Но тогда парень и девушка не остановились на предварительных ласках, а довели дело до конца. Чувства накрыли молодых людей на станции метро «Чкаловская» настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей. В итоге им влепили денежный штраф.

А вот еще был случай. В октябре 2018 года в разгар вечеринки в ночном клубе парочка занялась сексом прямо на танцполе. На следующий день они оба проснулись знаменитым: видео облетело весь интернет. Однако их не стали привлекать к ответственности из-за отсутствия оснований.