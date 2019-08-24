2019-08-24T16:30:41+03:00
Общество

Пассажиры едва не занялись сексом в нижегородском метро

Один из очевидцев заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть [видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
В Нижнем Новгороде парочка решила развлечься в метро на глазах у изумленной публики.В Нижнем Новгороде парочка решила развлечься в метро на глазах у изумленной публики.Фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде парочка решила развлечься в метро на глазах у изумленной публики. Один из пассажиров заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть.

Пассажиры едва не занялись сексом в нижегородском метро.

- Ребят, я, конечно, все понимаю: любовь и страсть. Сами молодые были. Но в метро, в час-пик?! - возмутилась Елена Круглова-Полякова. - Вообще офигели что ли? Надеюсь, этой парочке хоть немного будет стыдно!

Подписчики паблика «Нижний Новгород [Без цензуры]» не одобрили такое поведение земляков.

- То чувство, когда стесняешься обнять своего парня при большом количестве людей, а тут такое. Стыдно должно быть, товарищи! - уверена пользователь Катя Катерина.

- Срамота, - коротко заявил Некит Мальханов.

- В мире животных. Очередная серия, - прокомментировал Иван Молоканов.

- Давайте, товарищи, все же не будем возвращаться к низшим ступеням эволюции. Как-то свои животные инстинкты сдерживать надо, - считает Александр Грахова.

Кстати, в нижегородской подземке это уже не первый случай. Но тогда парень и девушка не остановились на предварительных ласках, а довели дело до конца. Чувства накрыли молодых людей на станции метро «Чкаловская» настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей. В итоге им влепили денежный штраф.

А вот еще был случай. В октябре 2018 года в разгар вечеринки в ночном клубе парочка занялась сексом прямо на танцполе. На следующий день они оба проснулись знаменитым: видео облетело весь интернет. Однако их не стали привлекать к ответственности из-за отсутствия оснований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
Суд вынес приговор экс-министру госимущества Нижегородской области
Активисты отметили 25-летие территориального самоуправления в Нижнем Новгороде
Цены на свинину и баранину снизились в Нижегородской области
20-летний житель Бора подозревается в убийстве отчима
В Нижегородской области снова пропала 5-летняя девочка
Нижегородские рестораторы намерены сформировать фирменное городское меню
Рабочий упал с девятого этажа строящегося дома в Московском районе
У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области