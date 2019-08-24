«Шашканул»: В Нижнем Новгороде гонщик снес автомобиль, движущийся в попутном направлении

Бесстрашные водители устроили гонки на трассе в районе Кузбасской улице Нижнего Новгорода вечером 23 августа. Судя по видео, размещенному в группе «ЧП/ДТП», один из водителей, которые ехал на «Митцубиси Лансере» не справился с управлением и врезался в автомобиль, движущийся по своей полосе в попутном направлении. Удар был настолько мощным, что машина перевернулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727839" frameborder="0"></iframe> Страшная авария на Кузбасской улице Нижнего Новгорода.

- Там носятся все как угорелые, - отметил Евгений Крутиков.

- Шашканул, - прокомментировал Игорь Жидков.

- Вот это удар! Все выжили? - поинтересовалась Евгения Денисова.

Тут же объявились очевидцы, которые и поделились снимками и видео с места ДТП. Они успокоили: обошлось без погибших.

- Тот, который врезался, немного в крови был. Не был бы пристегнут, торпедой ушел через лобовое, - предположил Артур Долцан.

Чуть подробнее об аварии рассказал очевидец Спартак Фирсов. По его словам, водитель на «Митцубиси» из средней полосы решил обогнать поток справа. При том, что по правилам дорожного движения обгон справа запрещен.

- Он просто думал, что там никого нет… Я сам видел, как это произошло. «Форд» ехал по первой полосе, «Ланцер» двигался впереди по этой же полосе. После светофора «Форд» перестроился во вторую полосу, и «Ланцер» зачем-то перестроился перед ним. Хотя дорога была свободная. Хотел, наверное, ему что-то доказать, - написал нижегородец.