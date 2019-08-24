2019-08-24T12:29:48+03:00
Звезды

«Веселая семейка»: Екатерина Вилкова порадовала поклонников редким фото с мужем и детьми

Снимок был сделан во время летнего отпуска [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году.Екатерина Вилкова и Илья Любимов поженились в 2011 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова порадовала поклонников редким снимком с мужем Ильей Любимовым и детьми - 7-летней дочкой Павлушей и 5-летним сыном Петром. Выложенное в Инстаграме фото знаменитая нижегородка подписала коротко: «Моя». Буквально за пару часов публикация набрала более 19 тысяч лайков и почти 80 комментариев.

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Екатерина Вилкова со своей семьей
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Поклонники в очередной раз продемонстрировали любовь к звездной паре. Они искренне обрадовались новой совместной фотографии.

- Красивые и талантливые! - прокомментировал stahieduard.

- Какая дружная красивая семья. Вы супер, - добавил prosto2906.

- Веселая семейка, - написала irinabeloenko.

- Самая настоящая семья. Очень тронута историей любви, - добавила _anastasia___borisova_.

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Пару недель Вилкова вместе с мужем и детьми отдыхала на море
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Действительно, история любви Екатерины Вилковой и Ильи Любимова достойна полнометражного фильма! Артисты поженились в 2011 году. Через год родилась дочь Павла, а спустя два года на свет появился сын Петр. По словам Любимова, до брака у них с Вилковой не было близости.

- Мой духовный отец, когда мы только познакомились с Катей, дал мне абсурдный с точки зрения светской жизни совет - не иметь с ней близких отношений до свадьбы. И я поверил ему, а Катя поверила мне, - поделился актер. - Мы делали миллион совместных дел, путешествовали. А через полгода, когда флер и колдовство взаимоотношений между полами стихли, вдруг возникло представление друг о друге, не окрашенное гормонами.

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Дети Екатерины Вилковой и Ильи Любимова - Павла и Петр
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ИСТОЧНИК KP.RU

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