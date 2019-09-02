АО «Теплоэнерго» к 1 сентября завершило благоустройство мест производства ремонтных работ вблизи образовательных учреждений

АО «Теплоэнерго» к 1 сентября завершило восстановление благоустройства мест производства ремонтных работ вблизи образовательных учреждений – школ, детских садов. Всего в рамках летней ремонтной кампании после проведения земляных работ было восстановлено благоустройство более чем на 30 объектах на территории и вблизи образовательных учреждений. Об этом стало известно по итогам инспекции работ по благоустройству одного из самых крупных в этом сезоне участков капитального ремонта – теплотрассе на ул. Генерала Зимина, где было заменено 642 погонных метра труб диаметром 500 мм. В настоящее время ремонтные работы завершены, подрядная организация приступила к благоустройству территории. Участок производства работ находится в непосредственной близости от школы №51, поэтому график работ был составлен таким образом, чтобы завершить работы к 1 сентября. В ближайшие дни вдоль школы будет положено 864 кв.м брусчатки, восстановлено 4300 кв.м грунта.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин подчеркнул, что в рамках ремонтной кампании предприятие уделяется особое внимание участкам, находящимся на территории и в непосредственной близости от образовательных учреждений: «Одним из наших приоритетов является надежное и качественное теплоснабжение школ и детских садов. Графики ремонтов вблизи образовательных учреждений составлялись с таким учетом, чтобы к 1 сентября обеспечить безопасность и комфорт и детям, и родителям, и педагогам».

Говоря о подготовке к отопительному периоду, Илья Халтурин отметил, что в настоящее время работы вошли в финальную стадию: предприятие завершает повторные гидравлические испытания теплосетей и их заполнение.

«Согласно постановлению администрации Нижнего Новгорода пробные топки систем теплоснабжения начнутся с 16 сентября. Это необходимо, чтобы проверить готовность систем теплоснабжения к отопительному периоду. По окончании пробных топок системы теплоснабжения останутся под давлением, чтобы в любой момент после выхода соответствующего постановления главы города Владимира Панова можно было начать отопительный сезон», - сказал Илья Халтурин.