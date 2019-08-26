Инвалид угрожал взорвать школу и требовал закодировать его от пьянства в Нижегородской области

В Нижегородской области инвалид угрожал взорвать школу, если его немедленно не... закодируют от пьянства! Такой необычный случай произошел в селе Тенекаево Пильнинского района. О казусе «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение по каналу 112 от жителя села Тенекаево поступило около 11 часов вечера 16 августа 2019 года. Мужчина заявил, что заминировал школу, и пообещал устроить взрыв, если его не закодируют. Личность злоумышленника немедленно вычислили и пришли к нему домой. Как выяснилось, он был очень пьян.

Объясняя свой поступок правоохранителям, 31-летний мужчина долго жаловался на жизнь, говорил, что от государства нет никакой помощи, что сам он никому не нужен, и просил забрать его в психиатрическую больницу. У него отсутствуют левая рука и левая нога.

Злоумышленник признал, что звонил с ложным сообщением о минировании, но заверил, что на самом деле никаких бомб в школе нет. Кстати, раньше он уже был судим – и тоже за ложное сообщение об акте терроризма.