2019-08-26T17:28:08+03:00
Происшествия

Инвалид угрожал взорвать школу и требовал закодировать его от пьянства в Нижегородской области

Кроме того, мужчина предлагал забрать его в психиатрическую больницу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Инвалид угрожал взорвать школу и требовал закодировать его от пьянства в Нижегородской областиИнвалид угрожал взорвать школу и требовал закодировать его от пьянства в Нижегородской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Нижегородской области инвалид угрожал взорвать школу, если его немедленно не... закодируют от пьянства! Такой необычный случай произошел в селе Тенекаево Пильнинского района. О казусе «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщение по каналу 112 от жителя села Тенекаево поступило около 11 часов вечера 16 августа 2019 года. Мужчина заявил, что заминировал школу, и пообещал устроить взрыв, если его не закодируют. Личность злоумышленника немедленно вычислили и пришли к нему домой. Как выяснилось, он был очень пьян.

Объясняя свой поступок правоохранителям, 31-летний мужчина долго жаловался на жизнь, говорил, что от государства нет никакой помощи, что сам он никому не нужен, и просил забрать его в психиатрическую больницу. У него отсутствуют левая рука и левая нога.

Злоумышленник признал, что звонил с ложным сообщением о минировании, но заверил, что на самом деле никаких бомб в школе нет. Кстати, раньше он уже был судим – и тоже за ложное сообщение об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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