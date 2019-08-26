Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области

Лето, придя ненадолго, опять отступает – на этой неделе нижегородцев ожидает хотя и преимущественно солнечная, но прохладная погода. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

В понедельник, 26 августа, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит не более +18 градусов Цельсия.

Во вторник, 27 августа, также будет переменная облачность при +18 градусах днем и +13 ночью, однако весь день вероятны осадки. В середине дня даже возможна гроза. Ветер будет в основном дуть с северо-запада со скоростью 5-7 метров в секунду.

В среду, 28 августа, дождь прекратится, но станет еще прохладнее – до +15 градусов днем и до +9 градусов ночью. Ветер сменит направление на северное, а скорость отдельных порывов будут достигать 15 метров в секунду.

Самые холодные ночи будут в четверг и пятницу – всего +6...+7 градусов Цельсия. Днем также будет не жарко – столбики термометров вряд ли поднимутся выше +14 градусов. К тому же, есть вероятность дождя.

Зато к выходным начнет теплеть – в субботу, 31 августа, синоптики предсказывают переменную облачность и +17 градусов, а воскресенье, 1 сентября, вообще окажется по-летнему теплым: +22 градуса и солнце.