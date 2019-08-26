2019-08-26T11:36:09+03:00
Происшествия

Вор похитил брендовые часы, драгоценности и технику из дома в коттеджном поселке в Нижнем Новгороде

Злоумышленник оставил следы ног и рук на месте преступления
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Вор похитил брендовые часы, драгоценности и технику из дома в коттеджном поселке в Нижнем НовгородеВор похитил брендовые часы, драгоценности и технику из дома в коттеджном поселке в Нижнем НовгородеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неизвестный похитил ценные вещи из жилого дома в коттеджном поселке в Приокском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 августа 2019 года в коттеджном поселке «ТИЗ «Надежда». Неизвестный злоумышленник отжал пластиковое окно и проник в один из домов по улице Васильковой, откуда похитил множество ценных вещей. Добычей вора стали: мужские наручные часы Rado, Casio, Certina, Balmon, женские наручные часы Pierre Petit и Swiss Military, женский браслет Pandora, золотые серьги, две золотые цепочки, золотой браслет, три золотых кольца с бриллиантами, ноутбук Lenovo, игровая приставка Sony PlayStation, наушники AirPods, кожаная дорожная сумка, три рюкзака, кожаная черная куртка Love Republic, солнцезащитные очки Hugo Boss и Ralph Lauren.

На месте происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось найти два следа обуви – на подоконнике на кухне и за территорией, а также несколько следов рук. Злоумышленник в настоящее время разыскивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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