Вор похитил брендовые часы, драгоценности и технику из дома в коттеджном поселке в Нижнем Новгороде

Неизвестный похитил ценные вещи из жилого дома в коттеджном поселке в Приокском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 августа 2019 года в коттеджном поселке «ТИЗ «Надежда». Неизвестный злоумышленник отжал пластиковое окно и проник в один из домов по улице Васильковой, откуда похитил множество ценных вещей. Добычей вора стали: мужские наручные часы Rado, Casio, Certina, Balmon, женские наручные часы Pierre Petit и Swiss Military, женский браслет Pandora, золотые серьги, две золотые цепочки, золотой браслет, три золотых кольца с бриллиантами, ноутбук Lenovo, игровая приставка Sony PlayStation, наушники AirPods, кожаная дорожная сумка, три рюкзака, кожаная черная куртка Love Republic, солнцезащитные очки Hugo Boss и Ralph Lauren.

На месте происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось найти два следа обуви – на подоконнике на кухне и за территорией, а также несколько следов рук. Злоумышленник в настоящее время разыскивается.