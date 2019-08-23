Арзамасские реконструкторы завоевали награды на фестивале в Суздале

Арзамасский военно-исторический клуб «Торн», в составе которого и трое сотрудников АО «АПЗ», с трофеями вернулся с битв фестиваля живой истории «Суздаль-Град 2019». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Мокрое дело

Биться отправились пятеро участников «Торна»: его руководитель - начальник бюро производственного контроля службы охраны труда Владимир Игонин, регулировщик РЭАиП цеха №42 Антон Седов, слесарь-сборщик цеха №50 Борис Безроднов, а также другие члены клуба Сергей Костин и Вадим Ушаков.

Преодолев путь в 350 км, арзамасцы расположились в палаточном лагере прямо у стен Покровского женского монастыря, основанного еще в 1352 году. Там они встретились с коллегами-реконструкторами из Москвы, Твери, Владимира, Суздаля, Реутова, а также с августовским дождем. Он заметно утяжелил намокшую экипировку (доспехи и без того весят около 20 кг), да и площадку для боев размыло знатно. Но деваться некуда, надо было сражаться.

Принимаем бой

Участники клуба «Торн» ехали побеждать, поэтому и готовились соответствующе. Перед фестивалем усилили тренировки на общую физическую подготовку, отрабатывали конкретные приемы и захваты.

И они пригодились. В поединках 3х3 по принципу «каждый с каждым» арзамасцы завоевали второе место.

- Участие в турнире 3х3 было нашей основной целью поездки, - говорит Владимир Игонин. – Мы одолели москвичей (клуб «Русская земля») и бойцов из города Реутов (клуб «Княжий двор»). Уступили одним из сильнейших бойцов России - московскому клубу «Новоград», немного недотянули в технике. Но этому серебру мы очень рады!

Своя победа

Антону Седову покорилась еще одна рыцарская высота – профессиональный бой. В соперники ему достался представитель того самого «Новограда», да еще дождь, который к этому времени перешел в ливень. По регламенту бой длился три раунда по две минуты с перерывом на одну. Засчитывались удары в корпус, голову, руки и ноги мечом и щитом, кулаком, коленями, стопами. Особо ценились броски, если совершивший их сам оставался на ногах.

- Это был мой первый профессиональный бой, - рассказывает Антон Седов. – Профбой - тяжелое испытание, поэтому к нему я долго и целенаправленно готовился. В первом раунде присмотрелся к тактике противника, который был активным, много атаковал, соответственно, и выдыхался быстрее. В итоге мои контратаки были успешными. В каждом раунде мне удалось провести бросок, в третьем – буквально на последних секундах, которые и решили исход поединка. Я оторвался от соперника почти на 10 очков, в итоге - безоговорочная победа.

Грязи не боятся

Финалом турнирной программы «Суздаль-Града» стал массовый бой. Лил ливень, под ногами грязь, а две команды по 15 человек в полной экипировке стенка на стенку «рубили» и валяли по земле друг друга. По правилам раунд (сход) заканчивается, когда все участники одной команды лежат. Всего четыре схода. В итоге победили снова москвичи, но в общем рыцарском турнире это совсем не главное.

- Чистота боя, его прямота, бескомпромиссность – вот что важно, - подчеркивает Владимир Игонин. - Все зависит от того, насколько ты выносливый, быстрый и опытный. Ты не можешь постоять в стороне, на это нет времени, да и возможности искать потерянное оружие тоже. Все, что есть, – это противник и цель. Так бились когда-то мужчины по всему миру. Поймать это ощущение и помогает историческая реконструкция боев.