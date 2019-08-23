2019-08-23T17:04:52+03:00
Общество

Арзамасские реконструкторы завоевали награды на фестивале в Суздале

Бои прошли под стенами Покровского женского монастыря
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Арзамасские реконструкторы завоевали награды на фестивале в СуздалеАрзамасские реконструкторы завоевали награды на фестивале в СуздалеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Арзамасский военно-исторический клуб «Торн», в составе которого и трое сотрудников АО «АПЗ», с трофеями вернулся с битв фестиваля живой истории «Суздаль-Град 2019». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Мокрое дело

Биться отправились пятеро участников «Торна»: его руководитель - начальник бюро производственного контроля службы охраны труда Владимир Игонин, регулировщик РЭАиП цеха №42 Антон Седов, слесарь-сборщик цеха №50 Борис Безроднов, а также другие члены клуба Сергей Костин и Вадим Ушаков.

Преодолев путь в 350 км, арзамасцы расположились в палаточном лагере прямо у стен Покровского женского монастыря, основанного еще в 1352 году. Там они встретились с коллегами-реконструкторами из Москвы, Твери, Владимира, Суздаля, Реутова, а также с августовским дождем. Он заметно утяжелил намокшую экипировку (доспехи и без того весят около 20 кг), да и площадку для боев размыло знатно. Но деваться некуда, надо было сражаться.

Принимаем бой

Участники клуба «Торн» ехали побеждать, поэтому и готовились соответствующе. Перед фестивалем усилили тренировки на общую физическую подготовку, отрабатывали конкретные приемы и захваты.

И они пригодились. В поединках 3х3 по принципу «каждый с каждым» арзамасцы завоевали второе место.

- Участие в турнире 3х3 было нашей основной целью поездки, - говорит Владимир Игонин. – Мы одолели москвичей (клуб «Русская земля») и бойцов из города Реутов (клуб «Княжий двор»). Уступили одним из сильнейших бойцов России - московскому клубу «Новоград», немного недотянули в технике. Но этому серебру мы очень рады!

Своя победа

Антону Седову покорилась еще одна рыцарская высота – профессиональный бой. В соперники ему достался представитель того самого «Новограда», да еще дождь, который к этому времени перешел в ливень. По регламенту бой длился три раунда по две минуты с перерывом на одну. Засчитывались удары в корпус, голову, руки и ноги мечом и щитом, кулаком, коленями, стопами. Особо ценились броски, если совершивший их сам оставался на ногах.

- Это был мой первый профессиональный бой, - рассказывает Антон Седов. – Профбой - тяжелое испытание, поэтому к нему я долго и целенаправленно готовился. В первом раунде присмотрелся к тактике противника, который был активным, много атаковал, соответственно, и выдыхался быстрее. В итоге мои контратаки были успешными. В каждом раунде мне удалось провести бросок, в третьем – буквально на последних секундах, которые и решили исход поединка. Я оторвался от соперника почти на 10 очков, в итоге - безоговорочная победа.

Грязи не боятся

Финалом турнирной программы «Суздаль-Града» стал массовый бой. Лил ливень, под ногами грязь, а две команды по 15 человек в полной экипировке стенка на стенку «рубили» и валяли по земле друг друга. По правилам раунд (сход) заканчивается, когда все участники одной команды лежат. Всего четыре схода. В итоге победили снова москвичи, но в общем рыцарском турнире это совсем не главное.

- Чистота боя, его прямота, бескомпромиссность – вот что важно, - подчеркивает Владимир Игонин. - Все зависит от того, насколько ты выносливый, быстрый и опытный. Ты не можешь постоять в стороне, на это нет времени, да и возможности искать потерянное оружие тоже. Все, что есть, – это противник и цель. Так бились когда-то мужчины по всему миру. Поймать это ощущение и помогает историческая реконструкция боев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области