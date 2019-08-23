2019-08-23T16:52:20+03:00
Общество

Житель Арзамаса сам собрал трактор для уборки картофеля

Чудо-техника уже заинтересовала деревенских жителей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Житель Арзамаса сам собрал трактор для уборки картофеляЖитель Арзамаса сам собрал трактор для уборки картофеляФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Вторая половина августа - совсем скоро начнется копка картофеля. Слесарь МСР цеха №53 АО «АПЗ» Алексей Грунин сажает, обрабатывает, собирает второй хлеб с помощью трактора, сделанного своими руками.

По словам умельца, идею подсказала сама жизнь. Пахал четыре огорода площадью с гектар с помощью обычного мотоблока. Процесс трудоемкий – ходить за мотоблоком было тяжело, да и ломался постоянно. И сам придумал модель сельхозтехники. Заднюю часть и двигатель взял от нового мотоблока «Агрос», рулевое управление - от «Волги», руль - от мотоцикла, фары - от трактора, два передних колеса - от телеги того же мотоблока. Сиденья от списанного автобуса, которые обшил дерматином. Сборкой механизма занимался в свободное время в гараже.

- Вначале сделал трактор с ведущими передними колесами, - рассказывает умелец. - Недостатком было то, что сцепление с грунтом было слабым, приходилось нагружать на мотоблок дополнительный груз для увеличения тягового усилия. Чтобы «утяжелить», сделал ведущими задние колеса, спереди приварил металлическую болванку в 60 кг, к двигателю - лонжероны со свинцом весом 50 кг. Эффект был грандиозным - механизм не буксовал и легко тянул агрегаты. К трактору я смастерил различные устройства: культиватор, бороны, окучник, «косу» и «копатель».

Чтобы легче копать картофель, нужно скосить ботву. Алексей собрал косилку, включающую угловой редуктор с четырьмя цепями. Приспособление измельчает картофельную ботву «в пыль», превращая в удобрение.

- Такой эффект получается за счет передачи энергии цепи косилки сначала перпендикулярно ботве картофеля, а потом вертикально ей. Словом, работает, как пропеллер у вертолета, - поясняет Алексей Грунин.

Для копки умелец придумал небольшой плуг с новой системой отвала. «Решето» из металлических прутков, расстояние между которыми 40 мм, при погружении в почву просеивает землю, оставляя лишь клубни картофеля.

Чудо-техника заинтересовала деревенских жителей, которые стали приходить к местному изобретателю советоваться и перенимать опыт. Кроме трактора, Алексей с другом собрал и прицеп для легкового автомобиля. В планах – изготовить полноприводный или гусеничный трактор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки
Во время WorldSkills Kazan 2019 порядка 45 тысяч российских школьников смогут поучаствовать в различных обучающих, игровых и артистических активностях, организованных на площадке TeenPower by Rosatom
Новости 24
У стадиона «Нижний Новгород» будет временно ограничено движение
В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»
В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области