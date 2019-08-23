Житель Арзамаса сам собрал трактор для уборки картофеля

Вторая половина августа - совсем скоро начнется копка картофеля. Слесарь МСР цеха №53 АО «АПЗ» Алексей Грунин сажает, обрабатывает, собирает второй хлеб с помощью трактора, сделанного своими руками.

По словам умельца, идею подсказала сама жизнь. Пахал четыре огорода площадью с гектар с помощью обычного мотоблока. Процесс трудоемкий – ходить за мотоблоком было тяжело, да и ломался постоянно. И сам придумал модель сельхозтехники. Заднюю часть и двигатель взял от нового мотоблока «Агрос», рулевое управление - от «Волги», руль - от мотоцикла, фары - от трактора, два передних колеса - от телеги того же мотоблока. Сиденья от списанного автобуса, которые обшил дерматином. Сборкой механизма занимался в свободное время в гараже.

- Вначале сделал трактор с ведущими передними колесами, - рассказывает умелец. - Недостатком было то, что сцепление с грунтом было слабым, приходилось нагружать на мотоблок дополнительный груз для увеличения тягового усилия. Чтобы «утяжелить», сделал ведущими задние колеса, спереди приварил металлическую болванку в 60 кг, к двигателю - лонжероны со свинцом весом 50 кг. Эффект был грандиозным - механизм не буксовал и легко тянул агрегаты. К трактору я смастерил различные устройства: культиватор, бороны, окучник, «косу» и «копатель».

Чтобы легче копать картофель, нужно скосить ботву. Алексей собрал косилку, включающую угловой редуктор с четырьмя цепями. Приспособление измельчает картофельную ботву «в пыль», превращая в удобрение.

- Такой эффект получается за счет передачи энергии цепи косилки сначала перпендикулярно ботве картофеля, а потом вертикально ей. Словом, работает, как пропеллер у вертолета, - поясняет Алексей Грунин.

Для копки умелец придумал небольшой плуг с новой системой отвала. «Решето» из металлических прутков, расстояние между которыми 40 мм, при погружении в почву просеивает землю, оставляя лишь клубни картофеля.

Чудо-техника заинтересовала деревенских жителей, которые стали приходить к местному изобретателю советоваться и перенимать опыт. Кроме трактора, Алексей с другом собрал и прицеп для легкового автомобиля. В планах – изготовить полноприводный или гусеничный трактор.