2019-08-23T16:33:52+03:00
Общество

Предцехкомы АПЗ побывали в Сарове с целью обмена опытом

Приборостроители посетили музей ядерного оружия и Саровский подземный комплекс
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Предцехкомы АПЗ побывали в Сарове с целью обмена опытомПредцехкомы АПЗ побывали в Сарове с целью обмена опытомФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В начале августа состоялась поездка предцехкомов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в закрытый город Саров с целью обмена опытом профсоюзной работы с коллегами из ядерного центра - ВНИИЭФ. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Арзамасцев приветствовал председатель профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин. Приборостроителям показали фильм, рассказывающий о жизни и деятельности профсоюзной организации ядерного центра, в 2017 году отметившей свой 70-летний юбилей.

- С коллегами из Сарова мы постоянно поддерживаем контакты, - рассказал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, – обмениваемся новостями, а также перенимаем друг у друга полезный опыт. Например, их заинтересовала наша дисконтная программа для членов профсоюза. Мы с удовольствием поделились всей необходимой информацией. Приглашение посетить Саров было воспринято нашими профсоюзными лидерами положительно. Сама поездка прошла на «отлично».

Побывали приборостроители в музее ядерного оружия, в фондах которого находятся подлинные образцы легендарных изделий - от первой советской атомной бомбы 1949 года до современных научно-технических разработок.

Особенно запоминающейся стала экскурсия в Саровский подземный комплекс, созданный монахами в конце XVII - начале XVIII веков. Каждая келья подземного монастыря объединена с соседней комнатой каменными сводами. Они выдолблены в горной породе, как в пещерах Киево-Печерской лавры. В настоящее время в подземном храме установлены системы индивидуального отопления, а также подключено электричество. Также гости осмотрели несколько центральных площадей города.

Теперь приборостроители ждут с ответным визитом коллег из Сарова на АПЗ.

- Поездка в Саров была познавательной. Спасибо за ее организацию профкому АПЗ и профактиву института ядерных технологий. Незабываемой оказалась экскурсия в подземный храм, где мы прошлись по его лабиринтам. Побывали и у камушка, возле которого молился преподобный Серафим Саровский, - поделилась предцехком планово-экономического отдела АПЗ Светлана Юренкова.

- Давно хотела побывать в Сарове. Экскурсия была познавательной, я много интересного узнала про ученых, которые разрабатывали те или иные ракеты. Была удивлена тем, что организация производства в Сарове в свое время легла на плечи самого Лаврентия Берии. Впечатлил рассказ экскурсовода о семье Николая II: в городе сохранилась высокая колоннада, через которую прошла семья царя в 1903 году, а уже в 1904 году царица родила наследника – Алексея, - рассказала предцехком отдела сбыта гражданской продукции АПЗ Нина Рогожкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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