2019-08-23T16:23:23+03:00
Общество

Делегация нижегородцев приняла участие в рабочей встрече с руководством АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Мероприятие проводилось на площадке великолукского завода «Транснефтемаш»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Делегация нижегородцев приняла участие в рабочей встрече с руководством АО «Транснефть – Верхняя Волга»Делегация нижегородцев приняла участие в рабочей встрече с руководством АО «Транснефть – Верхняя Волга»Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода Владимир Гусев принял участие в рабочей встрече представителей предприятий Нижегородской области с руководством АО «Транснефть - Верхняя Волга», проведенной на площадке великолукского завода «Транснефтемаш». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Мероприятие было организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона при участии министра Максима Черкасова и собрало ведущих нижегородских производителей электротехники, металлоконструкций, испытательного оборудования, гидропневмоавтоматики и деталей для трубопроводов. Тема встречи – обсуждение перспектив сотрудничества АО «Транснефть - Верхняя Волга» с потенциальными поставщиками продукции в рамках реализации программы импортозамещения.

АО «Транснефть - Верхняя Волга» - крупная компания по приему и транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы и для дальнейших экспортных поставок. Великолукский завод «Транснефтемаш» - одно из ведущих предприятий компании по разработке, производству и обслуживанию специализированной продукции для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов.

Делегация нижегородцев посетила производственные цеха завода, после чего перешли к деловой части мероприятия. На встрече производителям рассказали о заводе, его технологических особенностях, продукции, организации и проведении закупок. В свою очередь нижегородцы выступили с докладами о производственном потенциале предприятий, которые они представляют.

- Нам показали продукцию, в которой необходим учет энергоресурсов, например, блочные котельные, где предусмотрены расходомеры. Обсуждалась возможность использования приборов АПЗ – турбинного преобразователя расхода, расходомера-счетчика турбинного, счетчиков газа, комплексов учета на их базе - в изделиях «Транснефтемаша». Началась проработка вопроса применения этих приборов в системах конструкторской службой этого предприятия, - рассказал по итогам встречи Владимир Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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