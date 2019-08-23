Беспилотники из 70-х: История разработки БПЛА на Арзамасском приборостроительном заводе

Разрабатываемый сегодня на Арзамасском приборостроительном заводе БПЛА «Грач» может стать настоящим прорывом. Однако на самом деле «беспилотная история» предприятия началась еще в 70-х годах, когда оно комплектовало своими изделиями самолеты-мишени разработки ОКБ С.А. Лавочкина – различные модификации Ла-17.

В послевоенные 40-50-е годы в СССР возникла необходимость в создании новых видов оружия. Авиация и ПВО развивались стремительными темпами, и мишени для испытаний и тренировок нужны были соответствующие по скорости полета боевым самолетам потенциального противника. В ход шли выработавшие ресурс радиоуправляемые истребители, что было накладно, да и самолетов таких оставалось немного.

В июне 1950 года вышло постановление правительства, согласно которому работа по созданию изделия на один «боевой вылет» была поручена ОКБ-301 под руководством С.А. Лавочкина. Через четыре года самолет-мишень «201» прошел государственные испытания, а еще через два начался его серийный выпуск. Для запуска воздушных мишеней предполагалось использовать четырехмоторный дальний бомбардировщик Ту-4. Под каждым крылом самолета могло быть размещено по одной мишени.

С годами самолет-мишень модернизировали, расширив его возможности, увеличив продолжительность и скорость полета. Появились его модификации: Ла-17М, Ла-17-ММ, Ла-17К, Ла-17Р и другие. К 70-м годам у изделия, которое к тому времени носило шифр «202ММ», появилась возможность автоматической посадки, за которую и отвечал производимый приборостроителями АП-122М. В случае промаха именно прибор производства арзамасских приборостроителей выводил самолет на траекторию посадки, в конце которой на минимальной высоте и скорости переводил аппарат на максимальный угол атаки, после чего начиналось «парашютирование» по спирали на землю. Для аккуратной посадки самолет был оснащен амортизирующими лыжами-полозьями с мягким наполнителем, что позволяло после их замены использовать мишень повторно.

В АП-122М входили восемь комплектующих изделий; три из них - датчик крена, корректор высоты и часовой механизм - привозили с предприятий Свердловска, Ульяновска, Ленинграда. Остальные составляющие – автомат курса, релейно-усилительный блок (РУБ), рулевые блоки (РБ), программный механизм, блок телеметрии - производили на Арзамасском приборостроительном.

- Над производством АП трудились несколько заводских подразделений, - вспоминает помощник главного конструктора АО «АПЗ» Николай Пужаев. - АК делали в цехе №49, РУБ, РБ, программные механизмы и блоки телеметрии собирали в цехе №42. Механический цех №33 производил детали для струйных реле и РБ. Корпус РУБа отливали в цехе №68 с последующей обработкой в механических цехах завода. Все эти узлы по отдельности устанавливались в разные отсеки фюзеляжа самолета-мишени: РБ - ближе к управляемым плоскостям элеронов и киля, датчик крена и автомат курса - ближе к центру масс беспилотника. Запускались мишени со специального стартового стола при помощи пороховых ускорителей. Недостатком самолетов-мишеней являлась программируемая перед запуском траектория полета, что компенсировалось простотой конструкции и эксплуатации, надежностью и низкой стоимостью мишеней. Выпускались самолеты-мишени с 1956 года вплоть до 1993-го.

Сейчас в музее истории АПЗ хранится один из элементов того самого АП-122М – автомат курса АК-118. На вид ничем не примечательный прибор в металлическом корпусе. Однако за ним стоит целая страница истории становления и развития отечественной беспилотной авиатехники, участниками которой были и арзамасцы.

КОНКРЕТНО

Характеристики Ла-17 (изделие 202ММ):

взлетная масса 3100 кг;

скорость полета - 700-800 км/час;

диапазон высот - 200-15000 м,

длительность полета - 22-42 мин.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Пожарник», как называли Ла-17 за ярко-красную окраску, стал самым массовым и надежным устройством, за что его знали и любили в войсках. Но изделие все же было с характером. Однажды на военном полигоне в Казахстане во время учебных стрельб один из Ла-17 был поврежден и его СУ вышла из строя. Самолет-мишень перевернулся в воздухе вокруг продольной оси на половину оборота и в таком положении улетел далеко за пределы полигона. Нашли его местные колхозники, обнаружившие неопознанный объект в пяти шагах от конюшни. После этого случая в районе стрельб всегда дежурила пара истребителей, которые «добивали» мишень на территории полигона.