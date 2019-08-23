2019-08-23T15:06:02+03:00
Общество

Слесарь АПЗ награжден Почетной грамотой Минпромторга РФ

Александр Шечков уже 25 лет занимается ремонтом котельного оборудования
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Слесарь АПЗ награжден Почетной грамотой Минпромторга РФСлесарь АПЗ награжден Почетной грамотой Минпромторга РФФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов службы главного энергетика АО «АПЗ» Александр Шечков награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Котельное оборудование Александр Шечков ремонтирует уже 25 лет, из них 17 – на Арзамасском приборостроительном. Занимается ремонтом котлов и их вспомогательного оборудования. Имеет 6 разряд, а еще огромное уважение коллег за профессионализм и высокие человеческие качества.

- Александр Венедиктович – ответственный и исполнительный, - отзывается о нем начальник центральной котельной Сергей Харитонов. – Он сплотил бригаду, сделал ее трудовой семьей: слесари помогают друг другу на работе и в домашних делах, вместе отмечают праздники.

Трудолюбие и упорство у Александра Шечкова с детства. Вырос в многодетной семье в селе Водоватово, во всем был первым помощником матери. После десятилетки работал в колхозе. Отслужив в армии, трудился водителем автобуса, слесарем по ремонту котельного оборудования. В 2002 году пришел на АПЗ в цех №75 - ныне паросиловой участок.

Сегодня Александр Венедиктович – классный специалист предприятия. В свободное от работы время он талантливый музыкант-самоучка: 40 лет играет на гитаре, автор сотни песен. Когда-то обучил «гитарной азбуке» младшего брата Ивана, который сегодня поет в известном ансамбле «Водоватовские ребята». Им гордится так же, как любит свою родину, родителей и предприятие, на котором трудится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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