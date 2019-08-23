2019-08-23T14:30:26+03:00
Общество

Чем бесплатно заняться в выходные: посетить экспозиции на ВДНХ, увидеть «Падение Олимпа» и зажечь на DJ-вечеринке с видом на Стрелку

Онлайн-парк Tele2 работает с пятницы по воскресенье с 15:00 до 22:00 на Нижневолжской набережной
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Чем бесплатно заняться в выходные: посетить экспозиции на ВДНХ, увидеть «Падение Олимпа» и зажечь на DJ-вечеринке с видом на СтрелкуЧем бесплатно заняться в выходные: посетить экспозиции на ВДНХ, увидеть «Падение Олимпа» и зажечь на DJ-вечеринке с видом на Стрелку
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Tele2 приглашает гостей и жителей Нижнего Новгорода провести время в бесплатном онлайн-парке с зоной коворкинга и 4G-кинотеатром. Уникальное пространство, сочетающее в себе образовательную и развлекательную функции, компания развернула на Нижневолжской набережной.

Онлайн-парк Tele2 работает с пятницы по воскресенье с 15:00 до 22:00 на Нижневолжской набережной (8 причал). Для гостей площадки на территории онлайн-парка действует бесплатная комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано Wi-Fi на скорости 4G, розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств. В павильоне Tele2 также будут проходить онлайн-трансляции лекций, мастер-классов и семинаров с участием спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка».

Кроме образовательной программы оператор предусмотрел для посетителей онлайн-парка широкую кинопрограмму – нижегородцы смогут увидеть подборку качественных фильмов, сериалов и мультфильмов. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте проекта.

На этой неделе гости интерактивной площадки Tele2 примут участие в мастер-классе по планированию идеального путешествия в любых условиях, поклонники современного искусства в ходе виртуальной экскурсии смогут прогуляться по главному выставочному пространству страны – ВДНХ, а в субботу с 21:00 до 23:00 посетители площадки на втором этаже смогут насладиться лучшими танцевальными DJ-сетами с видом на Стрелку.

Кинопрограмма этой недели включает в себя 8 фильмов – историческую драму «Версальский роман», несколько полюбившихся боевиков как «РЭД», «Падение Олимпа», «Опасный бизнес», биографическую ленту об олимпийском чемпионе по хоккею на льду Эрике Лемарке «На глубине 6 футов» и другие. Кроме того, в воскресенье в 19:00 оператор покажет захватывающую историю о большой любви, связи времен и поколений «Пальмы в снегу» гениального режиссера Фернандо Гонзалес Молина.

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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