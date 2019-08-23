2019-08-23T14:23:31+03:00
Общество

Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон

Воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефонTele2 и Алиса найдут потерянный телефон
Изменить размер текста:

Tele2 первым на российском рынке запустила уникальный навык для Алисы – виртуального помощника «Яндекса». Он позволяет абонентам любых операторов бесплатно найти потерянный дома или в офисе телефон за считанные секунды.

Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. По команде пользователя она свяжется с сетью Tele2, и компания позвонит на потерянный дома или на работе телефон. В компании считают, что навык будет востребован, так как аудитория виртуального ассистента превышает 35 млн человек. Tele2 не ограничивает круг клиентов – воспользоваться навыком Алисы могут абоненты любых операторов.

Чтобы найти потерянный телефон, пользователю достаточно произнести фразу: «Алиса, попроси Tele2 найти мой телефон». При первом вызове Алиса предложит абоненту привязать свой номер к тому устройству, с которого в будущем он планирует искать смартфон. Это может быть любой гаджет, где есть Алиса – умная колонка «Яндекс.Станция», компьютер с «Яндекс.Браузером», второй телефон или планшет с приложениями «Яндекса».

Регистрация номера на устройстве проста. Алиса попросит пользователя продиктовать номер, а затем код подтверждения, указанный в SMS. Для следующего поиска достаточно будет произнести кодовую фразу – и потерянный телефон начнет звонить.

Внешне простой навык основывается на технологии искусственного интеллекта. Умная Алиса будет помогать пользователю и вести с ним диалог, даже если он неправильно назвал кодовую фразу или не сразу нашел свой телефон.

Tele2 полагает, что у нового навыка Алисы есть большой потенциал на российском рынке. Функция поиска телефона с помощью виртуального помощника популярна за рубежом и входит в пятерку самых востребованных навыков. При этом в отличие от российской, американская версия является платной.

Среди популярных навыков Алисы – проигрывание музыки, прогноз погоды, распознавание изображений, расчет маршрута, установка будильника и переводчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области