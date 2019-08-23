2019-08-23T13:34:26+03:00
Общество

Акция «Волна здоровья» пройдет в Нижнем Новгороде 6 сентября

Ведущие специалисты федеральных медицинских центров окажут помощь страдающим различными заболеваниями детям
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Акция «Волна здоровья» пройдет в Нижнем Новгороде 6 сентябряАкция «Волна здоровья» пройдет в Нижнем Новгороде 6 сентябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» пройдет с 2 по 11 сентября. В ходе акции двухпалубный теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами федеральных медицинских центров пройдет по рекам Москве, Волге и Оке, останавливаясь в городах по маршруту – в том числе и в Нижнем Новгороде. Здесь теплоход будет стоять четыре с половиной часа 6 сентября.

Целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Организатором акции является Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные министерства здравоохранения заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого будут сопровождать не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность получить лечение в Москве. По традиции врачи принимают не только по спискам, но и всех желающих – в приеме никому не отказывают. Все обследования и консультации проводятся бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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