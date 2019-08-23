Самолет с рейсом «Москва – Ярославль» кружит над Нижним Новгородом

Утром 23 августа, приехав на работу на улицу Ошарскую, нижегородцы заметили странную вещь – над городом кружит пассажирский самолет.

- У нас периодически видно, как пролетают самолеты, но этот летит как-то слишком низко. Поначалу я не придал этому значения, но потом увидел, что самолет снова вернулся, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» Алексей Новиков. – Я подумал, что это другой самолет, но все же решил посмотреть на трекере, где отображаются полеты всех самолетов. И оказалось, что это самолет сделал уже больше десяти кругов. Он долетает до Бора и возвращается назад. Видимо, по каким-то причинам он не может лететь дальше, но и сесть в Стригино тоже не получается.

По словам Алексея Новикова, это самолет компании «Аэрофлот» с бортовым номером СУ 7600.

Однако источник «Комсомолки» заверил, что ничего страшного не произошло и нет причин для паники.

- Это учебные полеты, - объяснил источник. – Они бывают почти каждый день. В программе дл вылетающего самолета необходимо указать место прибытия. В тренировочных полетах могут поставить любой город. В реальности же они вылетают из аэропорта Шереметьево, кружат над Нижнем Новгородом, а потом возвращаются в Москву.

Наш город выбран не случайно. Авиасообщение здесь не особенно плотное, да и от Москвы недалеко лететь. В результате наблюдать за такими полетами нижегородцы могут почти каждый день. Распознать учебный самолет очень легко. В трекерах он обозначается как борт 7600.