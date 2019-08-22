«Вы меня знаете, я - артист!»: Звезда сериала «Морские дьяволы» попал в неловкую ситуацию во время поездки в Арзамас

36-летний Александр Нестеров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Тест на беременность», побывал в Арзамасе 21 августа. Особенное впечатление на актера произвел поход на местный рынок. Забавной историей под названием «Арзамас - город контрастов» он тут же поделился со своими подписчиками в Инстаграме.

akternesterov Звезда сериала "Морские дьяволы" побывал в Арзамасе 21 августа

- Зашел сегодня на рынок ягоды посмотреть и себя показать, как выяснилось, - начал повествование Александр. - Проходит мужик мимо меня, уставился. А мне показалось, что я тоже его знаю. Я и поздоровался!

Артист побывал в Арзамасе 21 августа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дальше завязался диалог. Мужчина поинтересовался у артиста, откуда он может его знать. Тот моментально сообразил, что они вовсе не знакомы, и выдал: «Ниоткуда».

- Ты же поздоровался! Я точно тебя знаю откуда-то, - прицепился незнакомец.

Александр сдался: «Из телевизора. Вы меня знаете, я - артист. А лично мы незнакомы».

Местный житель принялся материться. Мол, врешь ты все, не артист никакой.

- Чай виделись где-нибудь, а теперь артистом представляешься. Врун и есть, - не унимался тот.

Артист согласился с таким вердиктом. На том и покончили. Но через десять минут мужчина отыскал звезду в толпе и отчаянно заявил: «Артист, говоришь? Я тоже тогда артист. Я 36 песен в свое время знал. Сейчас памяти уже ни черта нет…».

Фолловеры Александра Нестерова историю оценили, назвав ее прозой жизни.

- Вот она, обратная сторона знаменитости, - прокомментировала olga_activetwinny.

- Фотка смачная… прямо вкусная! А история просто шукшинская. Эпизод из хорошего кино! - считает trunstar.

- Крутая история с мужиком, - подтвердил blintsovmikhail.