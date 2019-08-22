2019-08-22T11:45:01+03:00
Общество

Tele2 предлагает нижегородцам убедиться в качестве связи

В случае если клиентов не устроят предоставляемые услуги, Tele2 вернет им деньги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Tele2 предлагает нижегородцам убедиться в качестве связиTele2 предлагает нижегородцам убедиться в качестве связи
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Мобильный оператор Tele2 запускает акцию для новых пользователей тарифа «Мой онлайн+»: компания предоставит абонентам возможность убедиться в качестве мобильной связи. В случае если клиентов не устроят предоставляемые услуги, Tele2 вернет им деньги.

Новые клиенты оператора, подключившись к тарифному плану «Мой онлайн+» в салонах связи Нижегородской области и в интернет-магазине Tele2, смогут в течение 14 дней протестировать качество голосовых услуг и скоростного мобильного интернета оператора. Если клиентов не удовлетворит качество голосовых услуг, скорость передачи данных или покрытие сетей 3G/4G, Tele2 вернет им средства в размере оплаченной абонентской платы в течение 14 дней с момента подключения. Это произойдет в случае расторжения пользователем договора на оказание услуг связи и заполнения короткой анкеты в салоне Tele2. Процедура займет всего несколько минут. Акция действует с 21 августа по 24 сентября 2019 года. Подробности проекта – на moneyback.tele2.ru.

В Нижегородской области новым клиентам оператора на тарифе «Мой онлайн+» за 220 рублей в месяц доступны 25 Гб быстрого интернета и 500 минут для звонков на номера домашнего региона. Клиентам также доступны безлимитные звонки на Tele2 России, которые не расходуют основной пакет минут.

Тарифный план «Мой онлайн+» предусматривает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, абонентам Tele2 доступен перенос остатков неизрасходованных в прошлом месяце услуг. Они также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2 по всей стране и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор») при недостаточности денежных средств для списания абонентской платы по тарифу.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей смогли убедиться в качестве мобильной связи Tele2 и на основании собственного опыта принять решение о переходе в нашу сеть. Мы уверены в качестве предоставляемых услуг и поэтому готовы вернуть деньги клиентам, которых это качество не устроит. Такая стратегия поможет нам привлечь новых надежных клиентов, минимизировать отток пользователей и закрепить за собой статус любимого оператора, всегда действующего в интересах своих абонентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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