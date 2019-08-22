Знаменитая выпускница Нижегородского театрального училища Екатерина Вилкова приступила к съемкам в военном сериале «Черное море» режиссера Сергея Щербина. Об этом Ассоциация продюсеров кино и телевидения сообщила на своей странице в Инстаграме.

rusproducers Съемки Черного моря проходят в Таганроге

Действие в 8-серийном фильме разворачивается в 1944 году. По сюжету незадолго до начала Крымской наступательной операции кораблям Черноморского флота и Азовской флотилии угрожает серьезная опасность - немецкие диверсанты-подводники готовят крупномасштабную акцию по уничтожению основных боевых единиц флота в портах и на рейдах. Сознавая всю серьезность данной угрозы, советское командование разрабатывает операцию по обнаружению и уничтожению главной базы немецких подводников.

oldkavilochka Екатерина Вилкова приступила к съемкам в 8-серийном фильме "Черное море"

Примечательно, что партнером звезды фильма «Черная молния» стал известный сериальный актер Павел Трубинер, с которым они уже играли влюбленную пару в сериале «Мамы чемпионов». Недавно Екатерина Вилкова выложила в своем микроблоге фото со съемочной площадки в Таганроге.

- Фото с Пашей. Подсидела, - написала актриса под снимком.

paveltrubiner_official Павел Трубинер на съемках "Черного моря"

Поклонники юмор оценили и подметили, насколько хорошо на любимой артистке сидит военная форма. «Очень ждем новый проект!» - заявила один из фолловеров.

Добавим, что вместе с Вилковой и Трубинером в «Черном море» снимаются Юрий Цурило, Евгений Миллер, Виталий Кищенко, Анна Котова-Дерябина, Константин Адаев, Андрей Руденский, Виктор Проскурин и другие.