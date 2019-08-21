Влюбленные из Нижнего Новгорода сыграли свадьбу на реалити-шоу в надежде выиграть поездку в «Диснейленд»

Влюбленные из Нижнего Новгорода поженились на съемках реалити-шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница». Торжество в сказочном стиле, которое обошлось молодоженам в один миллион рублей, зрители увидели в эфире 20 августа.

Съемки реалити-шоу в Нижнем Новгороде проходили прошлым летом.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

22-летняя Кристина стала одной из четырех невест, которая решила побороться за медовый месяц своей мечты - таков приз популярного телешоу. Смысл программы заключается в том, что каждая из девушек пытается доказать своим соперницам, что ее свадьба - самая лучшая. Для этого они становятся почетными гостями на торжествах друг друга и пробуют оценить свадьбы конкуренток.

В день знакомства с другими участницами реалити нижегородка призналась, что их с Александром свадьба обойдется в кругленькую сумму.

- Наш бюджет - один миллион рублей. Свадьба будет в стиле сказки. Мы будем писать свою историю, - заявила Кристина.

Съемки реалити-шоу в Нижнем Новгороде проходили прошлым летом.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Одна из соперниц тут же сострила, мол, наверное, за такие деньги среди гостей будут сказочные герои. А чуть позже выяснилось, что одно только платье невесты стоит 120 тысяч рублей. Его возлюбленная 24-летнего Александра купила в первом попавшемся салоне в Москве. Надела и поняла: это оно!

Свадебное платье Кристина купила в Москве за 120 тысяч рублей.Фото: принтскрин видео.

Как и полагается, пара на всю страну рассказала историю своей любви. Оказалось, что молодые люди знакомы со школьной скамьи. И вот как-то вечером Саша шел домой и вдруг увидел: Кристина сидит с собакой.

- Я подошел, поздоровался и до сих пор каждый вечер мы вместе гуляем с собакой, - рассказал Александр.

Разбудить невесту удалось с помощью поцелуя.Фото: принтскрин видео.

Чтобы сделать предложение любимой, парень заморочился не на шутку. Сказал Кристине, будто они победили в каком-то конкурсе и надо подъехать в торговый центр за подарком. Та пришла в назначенное время в назначенное место и обомлела.

- За секунду оказалась на сцене, встала и не знала, что делать, - вспоминает девушка.

В тот момент на сцене появился ее молодой человек с 101 розой на плечах.

- Подошел, вручил цветы, вынул кольцо и понял, что забыл все, что хотел сказать, - поделился жених. - Кое-как через силу выдавил: «Ты выйдешь за меня?» Она шепотом ответила: «Да».

Выкуп подружки невесты превратили в спасение Спящей красавицы.Фото: принтскрин видео.

Не менее интересным получился выкуп, который для жениха подготовили подружки невесты. По легенде Кристина была заколдована. И чтобы снять проклятье, нужно было пройти шесть этапов (действо разворачивалось в дебрях Щелоковского хутора). С заданиями будущий муж успешно справился и разбудил «спящую красавицу» в роскошном платье страстным поцелуем. Ну а после влюбленные вместе с друзьями отправились на Ярмарку, где должна была пройти церемония регистрации брака.

Торжественная церемония бракосочетания прошла на площадке перед Главным ярмарочным домом, а банкет - в Гербовом зале.Фото: принтскрин видео.

Площадка впечатлила всех гостей, в том числе участниц «Четырех свадеб». Они ахнули: «Как романтично и красиво!» А как трогательно! Когда сотрудница ЗАГСа начала произносить заготовленную речь, на глаза жениха навернулись слезы. Но плакал он недолго - впереди ждал первый танец молодоженов в Гербовом зале, щедро украшенном гирляндами и канделябрами.

И уже после трогательного танца и безудержной вечеринки соперницы Кристины выставили свои оценки. За банкет москвичка Виктория поставила невесте тройку, заявив, что еда была похожа на бизнес-ланч в недорогой кафешке. Татьяна из Волгограда оценила свадебное платье за 120 тысяч рублей на троечку.

Гости оценили первый танец молодоженов.Фото: принтскрин видео.

- Когда ты заявляешь, что у тебя все будет классно, то и делать надо все шикарно! Не должно быть на платье осыпающихся блесток, - раскритиковала девушка.

Интеллигентная петербурженка Ольга, оценивая место проведения торжества, поставила шестерку: «Потому что это красивое историческое место, которое достойно внимания».

Как ни старалась Кристина, но победить в битве невест ей не удалось. Набрав 82 балла, она оказались на втором месте (первое заняла Ольга из Санкт-Петербурга).

Кстати, ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в случае победы в реалити-шоу «Четыре свадьбы» любители сказок Кристина и Александр Чадовы планировали отправиться в романтическое путешествие в парижский «Диснейленд».

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