Графический дизайнер из Нижнего Новгорода претендует на звание «Краса Вселенной 2020»

26-летняя Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода оказалась в полуфинале международного кинофестиваля «Краса Вселенной 2020», сообщают организаторы.

Фото: http://www.beautyofuniverse.com/

Красавица ростом 180 сантиметров работает графическим дизайнером в проектном офисе «Стратегии развития Нижегородской области». А еще девушка в качестве модели участвовала в конкурсе Wella TrendVision Award 2012.

Она, как и другие участницы, должна подготовить креативные любительские короткометражные художественные и документальные фильмы о природе.

Фото: http://www.beautyofuniverse.com/

Добавим, что присоединиться к полуфиналисткам могут незамужние бездетные девушки в возрасте от 18 до 30 лет. При этом ни рост, ни вес конкурсанток значения не играют.

Финал международного кинофестиваля состоится в Москве зимой 2020 года. Победительниц ждут съемки в кино в главных или эпизодических ролях у известных режиссеров.