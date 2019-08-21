Жители Ленинского района получат отдельные квитанции на отопление

С 1 июля жители Ленинского района стали получать отдельные квитанции на оплату отопления. «КП в Нижнем Новгороде» разобралась, с чем это связано и какие преимущества это дает горожанам.

С 1 января 2019 года жители части домов Ленинского района, перешли на прямые договоры с Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК «Волгаэнерго», управляющую энергетическими активами En+ Group в Нижнем Новгороде).

Право перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями жильцам многоквартирных домов дает федеральный закон № 59-ФЗ от 3 апреля 2018 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Поэтому с 1 июля 2019 года ТЭЦ начала выпуск собственных квитанций на оплату отопления.

На многие вопросы жителям будет легче ответить, ведь теперь счет за отопление будет приходить к ним в отдельных платежках.

- Раньше было очень неудобно, - признается пенсионерка Елена Гаврилова. – Тут тебе на одной бумажке счет и за воду, и за мусор, и за свет, и за отопление. Попробуй, разберись.! Особенно, когда глаза плохо видят...

И, действительно, до мая 2019 года плата за отопление включалась в общую квитанцию, которую распространял расчетный центр «Центр – СБК». В нее входили сразу несколько услуг, в т.ч., - холодное водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, содержание жилья, отопление и электроснабжение.

- Начиная с июля 2019 года, жителям Ленинского района предоставляются отдельные квитанции на оплату отопления, выпущенные единой теплоснабжающей организацией, - сообщили в Автозаводской ТЭЦ.

- Разумеется, теперь оплачивать квитанции будет намного проще, - считает нижегородец Александр Викторов. – Прежде всего, сама процедура оплаты теперь будет намного прозрачнее. Все платежи абсолютно наглядные и понятные.

КОНКРЕТНО

Где можно оплатить квитанции Автозаводской ТЭЦ?

- В отделениях/терминалах Сбербанка

- В отделениях «Почты России»

Деньги будут зачисляться сразу на расчетный счет Автозаводской ТЭЦ, указанный в квитанции.