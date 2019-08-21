Американская супермодель Анна Вьялицына привезла дочку в Нижний Новгород

Нижний Новгород - родина не только всемирно известной модели Натальи Водяновой, но и Анны Вьялицыной, поработать с которой мировые дизайнеры также выстраиваются в очередь. Эффектная блондинка уехала из Нижнего много лет назад, но до сих пор навещает малую родину, где живет ее мама. В свой последний визит знаменитость приехала со своей 4-летней дочкой Аляской.

annev Анна Вьялицына показала своей 4-летней дочке школу, в которой училась.

- Привезла мою кровиночку посмотреть, где училась ее мама. Столько воспоминаний нахлынуло, - сообщила Анна своим подписчикам в Инстаграме.

Вместе с малышкой Анна заглянула в школу № 70, которую окончила с золотой медалью.

- Это моя школа. Столько воспоминаний… А это моя мама, как всегда документирующая, - произносит на видео супермодель.

Русскоговорящие подписчики тут же оживились, словно впервые узнали, откуда Анна Вьялицына родом.

- Ого! Так вы из Сормовского района. Я тоже там жила и училась, - написала nanibelyakova.

- Как здорово, что вы не забываете родину и прилетаете в гости, - похвалила caterine_kirilova.

- Вы такая потрясающая! Здорово, что не забываете свои корни, - присоединилась by_asya.

Некоторые спросили модель, говорит ли ее маленькая дочурка по-русски. Хотя свои знания русского языка Аляска продемонстрировала на одном из видео, выложенных Анной в «нижегородском» посте. И надо отметить, что разговаривает ребенок неплохо для четырех лет.

СПРАВКА КП

Анна Вьялицына родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород). Отец - спортивный врач футбольного клуба «Волга», мать - педиатр. В 15 лет начала модельную карьеру после того, как агенты профильного агентства заметили ее в Санкт-Петербурге для MTV’s Fashionably Loud Europe. Она прошла кастинг и заключила контракт с IMG Paris, а чуть позже - с IMG New York.

Нижегородка работала с такими дизайнерами и брендами, как Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Anna Sui, Calvin Klein, Christian Lacroix, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Emanuel Ungaro, Fendi, Givenchy, Gucci, Helmut Lang, Hussein Chalayan, Issey Miyake, Julien McDonald, Chloé, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Max Mara, Moschino, Narciso Rodriguez, Oscar de la Renta, Prada, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Versace, Anna Molinari, DKNY, Escada, Iceberg,Lancetti, Versus, Victoria’s Secret,Yohji Yamamoto и Zara, а также представляла аромат Chance от Chanel.

Входит в так называемую «группу трех V» - по начальным буквам фамилий самых успешных и востребованных в начале 2000-х годов российских моделей - Натальи Водяновой, Анны Вьялицыной и Евгении Володиной.

Что касается личной жизни супермодели, то в 2009 году поговаривали о ее близких отношениях со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Правда, сама она не раз опровергала эти слухи. Зато доподлинно известно, что Анна встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, но в апреле 2012 года они расстались.

С 2014 года модель встречается со старшим вице-президентом компании Yahoo Адамом Кэханом. В июне 2015 года у пары родилась дочь Аляска.