В Нижегородской области изменились правила оплаты за свет

Начиная с августа нынешнего года, энергетики советуют нижегородцам внимательно следить за календарем. В соответствии с поправками в федеральное жилищно-коммунальное законодательство, вступившими в силу с 1 августа 2019 года, показания электросчетчика, переданные потребителем после 25 числа месяца, не будут учитываться в расчетах за текущий месяц. Платеж рассчитают по среднемесячному потреблению абонента, а переданные показания будут учтены только при расчетах платы за следующий месяц.

Например, показания, которые потребители передадут до 25 августа, будут использованы в расчете оплаты за август. А показания, переданные с 26 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь.

- Чтобы использовать социальную норму в полном объеме, мы рекомендуем жителям многоквартирных и частных жилых домов передавать показания электросчетчиков 1 раз в месяц в период с 23 по 25 число, - говорится в сообщении гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области - ПАО «ТНС энерго НН».

Нововведения коснутся и руководителей компаний, которые управляют многоквартирными домами:

– Управляющим компаниям следует снимать показания общедомовых приборов учета электроэнергии с 23 по 25 число текущего месяца и направлять их нам не позднее 26 числа месяца, – проинформировало ПАО «ТНС энерго НН».

Почему это так важно? Если показания индивидуальных и коллективных приборов учета передавать одновременно, то расчет электроэнергии, потраченной на содержание общего имущества, будет проведен по факту потребления максимально корректно, что в итоге позволяет снизить эту плату.

ПАО «ТНС энерго НН» предлагает своим клиентам несколько способов передачи показаний электросчетчиков, каждый из которых имеет свои преимущества.

Передать показания можно:

- на главной странице сайта - nn.tns-e.ru. Для этого не обязательно регистрироваться - достаточно ввести на главной странице номер своего лицевого счета, подтвердить домашний адрес и ввести показания электросчетчика. На сегодняшний день этот способ оплаты выбирают для себя больше 50% клиентов ПАО «ТНС энерго НН».

- через «личный кабинет» на сайте или мобильное приложение «ТНС энерго» для Android. Для этого необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте компании или установить мобильное приложение на телефон.

- по номеру телефона для приема показаний 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме, или по номерам контактного центра (831) 233-09-70 или 8-800-301-09-70 через оператора в рабочие дни с 9.00 до 19.00 или в автоматическом режиме в любое другое время.

- Также можно воспользоваться СМС. Для этого достаточно отправить сообщение на номер телефона 8-903-767-21-67 в определенном формате. Например, для однотарифного счетчика: номер лицевого счёта#показания счётчика; для двухтарифного счетчика: номер лицевого счёта#Т1*показания дневной зоны#Т2*показания ночной зоны.

- Еще один способ - через электронную почту. Для этого достаточно направить письмо на адрес svet@nn.tns-e.ru также в определенном формате. Например, для однотарифного счетчика: S_номер лицевого счётаP_показания счётчика; для двухтарифного счетчика: S_номер лицевого счётаP_показания дневной зоныN_показания ночной зоны.

Уточнить информацию можно на сайте «ТНС энерго НН», в разделе «Информация»/«Способы передачи показаний».

КСТАТИ

Передавать показания электросчетчиков необходимо, даже если вы не потребляете электроэнергию – например, в пустующем доме или квартире. В этом случае нужно передавать последние не меняющиеся показания из месяца в месяц. Особенно актуально это для дачников, дома которых в зимний период могут пустовать по полгода. По закону расчеты за электроэнергию производятся в любом случае, даже при отсутствии переданных показаний: в течение трех месяцев - по среднемесячному потреблению, начиная с четвертого месяца – по нормативу.